Anhaltende Kritik und eine Übergangs-App

Sonos behebt Mac-Fehler: Firmware und App aktualisiert
Sonos hat ein weiteres kombiniertes Update seiner Software-Architektur veröffentlicht und sowohl die Controller-App als auch die Lautsprecher-Firmware in neuer Version bereitgestellt. Die Updates werden schrittweise an iOS- und Android-Nutzer ausgeliefert und konzentriert sich erneut auf Detailarbeiten, die vor allem den Umgang mit lokalen Musikquellen verbessern sollen.

Lokale Bibliotheken wieder zuverlässiger

Auf Mobilgeräten können Alben nun nach Zusammenstellungen oder Albumkünstlern gruppiert werden. Zusätzlich ist eine Sortierung von Ordnern anhand von Liednamen, Titelnummern oder Dateinamen möglich. Diese Funktionen sollen den Zugriff auf lokale Sammlungen strukturieren, nachdem viele Anwender Schwierigkeiten bei der Navigation durch ihre Medien gemeldet hatten.

Der neue Firmware adressiert mehrere Probleme, die insbesondere Mac-Nutzer betroffen haben. Die Indexierung freigegebener Ordner funktioniert laut Sonos nun zuverlässiger. Zuvor kam es vor, dass Musikbibliotheken auf dem Mac nicht erkannt oder nur teilweise eingelesen wurden. Außerdem sollen Abbrüche beim Zugriff auf große SMB-Freigaben reduziert worden sein. Die Aktualisierung umfasst auch Korrekturen an der Kommunikation zwischen Geräten und App, wodurch Eingaben schneller umgesetzt werden sollen.

Obwohl Sonos kontinuierlich Fehlerbehebungen veröffentlicht, bleibt die Ausgangslage angespannt. Erst vor wenigen Tagen hatte CEO Tom Conrad öffentlich eingeräumt, dass das Unternehmen noch weit von dem Zustand entfernt ist, den viele langjährige Nutzer vor 2024 gewohnt waren. Die App gilt im Alltag weiterhin als weniger stabil als die Vorgängerversion. Rückmeldungen beschreiben Aussetzer bei der Steuerung, fehlende Elemente in der Oberfläche und einen unzuverlässigen Zugriff auf lokale Inhalte.

Diese Situation hat dazu geführt, dass einige Anwender zur alternativen App Sonify gewechselt sind -wir auch. Die Anwendung ermöglicht eine zuverlässige Steuerung der Lautsprecher und darf weiterhin als stabile Übergangslösung empfohlen werden. Auch 18 Monate nach dem Neustart der Sonos-App verdeutlicht die aktuelle Aktualisierung, dass Sonos zwar an einzelnen Bereichen arbeitet, der Weg zurück zu einer stabilen Gesamterfahrung jedoch noch lang bleibt.

03. Dez. 2025 um 19:27 Uhr von Nicolas


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Unglaublich eigentlich wie
    man einen halbwegs soliden Laden so an die Wand fahren kann..

  • Ich verstehe oftmals diese Kommentare, diese negativen nicht. Ich hab noch nie wirklich Probleme mit Sonos gehabt.

  • Bei uns funktioniert die App immer noch nicht wie gewünscht. Bei der Arc ist es okay, aber bei älteren Geräten gibt es keine Reaktion. Lautstärke einstellen, Lieder abspielen, Play / Pause, alles entweder mit extremer Verzögerung oder die Geräte / App reagieren gar nicht und man muss die App 3-4 Mal komplett schließen bis es reagiert.

  • Ich hatte mit meiner Sonos Five von Anfang an keinerlei Probleme. Habe soeben das Update installiert und erwarte auch jetzt keine Probleme. Ich bin jedenfalls zufrieden.

  • Im Gegensatz zu sonify macht die reguläre Sonos-App bei mir keine Probleme.
    Sonify hängt sehr oft und einzelne Lautsprecher (bei einem Setup von 8 Geräten) lassen sich teilweise nicht ansteuern.
    Das einzige Problem mit der Sonos-App ist der Wecker, der die Lautsprecher leider zeitversetzt einschaltet.

