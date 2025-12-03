Sonos behebt Mac-Fehler: Firmware und App aktualisiert

Sonos hat ein weiteres kombiniertes Update seiner Software-Architektur veröffentlicht und sowohl die Controller-App als auch die Lautsprecher-Firmware in neuer Version bereitgestellt. Die Updates werden schrittweise an iOS- und Android-Nutzer ausgeliefert und konzentriert sich erneut auf Detailarbeiten, die vor allem den Umgang mit lokalen Musikquellen verbessern sollen.

Lokale Bibliotheken wieder zuverlässiger

Auf Mobilgeräten können Alben nun nach Zusammenstellungen oder Albumkünstlern gruppiert werden. Zusätzlich ist eine Sortierung von Ordnern anhand von Liednamen, Titelnummern oder Dateinamen möglich. Diese Funktionen sollen den Zugriff auf lokale Sammlungen strukturieren, nachdem viele Anwender Schwierigkeiten bei der Navigation durch ihre Medien gemeldet hatten.

Der neue Firmware adressiert mehrere Probleme, die insbesondere Mac-Nutzer betroffen haben. Die Indexierung freigegebener Ordner funktioniert laut Sonos nun zuverlässiger. Zuvor kam es vor, dass Musikbibliotheken auf dem Mac nicht erkannt oder nur teilweise eingelesen wurden. Außerdem sollen Abbrüche beim Zugriff auf große SMB-Freigaben reduziert worden sein. Die Aktualisierung umfasst auch Korrekturen an der Kommunikation zwischen Geräten und App, wodurch Eingaben schneller umgesetzt werden sollen.

Anhaltende Kritik und eine Übergangs-App

Obwohl Sonos kontinuierlich Fehlerbehebungen veröffentlicht, bleibt die Ausgangslage angespannt. Erst vor wenigen Tagen hatte CEO Tom Conrad öffentlich eingeräumt, dass das Unternehmen noch weit von dem Zustand entfernt ist, den viele langjährige Nutzer vor 2024 gewohnt waren. Die App gilt im Alltag weiterhin als weniger stabil als die Vorgängerversion. Rückmeldungen beschreiben Aussetzer bei der Steuerung, fehlende Elemente in der Oberfläche und einen unzuverlässigen Zugriff auf lokale Inhalte.

Diese Situation hat dazu geführt, dass einige Anwender zur alternativen App Sonify gewechselt sind -wir auch. Die Anwendung ermöglicht eine zuverlässige Steuerung der Lautsprecher und darf weiterhin als stabile Übergangslösung empfohlen werden. Auch 18 Monate nach dem Neustart der Sonos-App verdeutlicht die aktuelle Aktualisierung, dass Sonos zwar an einzelnen Bereichen arbeitet, der Weg zurück zu einer stabilen Gesamterfahrung jedoch noch lang bleibt.