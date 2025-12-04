Globale Speicherknappheit: Raspberry Pi reagiert mit neuem Modell

Raspberry Pi reagiert auf deutlich gestiegene Kosten für Arbietsspeicher und passt mehrere Preise im Produktportfolio an. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine neue Variante des Raspberry Pi 5 mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher für 45 US-Dollar.

Das Gerät nutzt einen Quad-Core-Prozessor aus der Arm-Cortex-A76-Reihe, unterstützt zwei Funkbänder im WLAN und verfügt über einen Anschluss für PCI-Express-Erweiterungen. Damit bleibt das Modell für Lernzwecke und einfache Bastelprojekte geeignet, bei denen ein kompakter Einplatinenrechner genügt.

Preissteigerungen durch KI-Boom

Die Preiserhöhungen betreffen vor allem Geräte mit größerem Speicherbedarf. Die Varianten des Raspberry Pi 4 steigen auf 60 beziehungsweise 85 US-Dollar. Beim Raspberry Pi 5 verteuern sich nahezu alle Ausführungen zwischen zwei und sechzehn Gigabyte.

Hintergrund ist eine weltweite Verknappung von Standardspeicher. Hersteller verlagern ihre Kapazitäten zunehmend auf Hochleistungsspeicher für KI-Rechenzentren. Diese Chips benötigen größere Strukturen und werden oft langfristig reserviert, was die Produktion klassischer DDR- und LPDDR-Module stark einschränkt.

Marktbeobachter berichten von erheblichen Preissprüngen. Kontrakt- und Spotpreise für DRAM haben sich innerhalb weniger Monate teils verdoppelt. Einige Speicherkategorien verzeichnen Zuwächse zwischen 80 und 100 Prozent. Derzeit wird eine angespannte Versorgungslage bis mindestens 2027 erwartet.

Auswirkungen auf weitere Produktlinien

Auch das Compute Module 5 ist betroffen. Die 16-Gigabyte-Variante steigt um 20 US-Dollar. Kleinere Modelle bleiben unverändert. Frühere Raspberry-Pi-Generationen sowie die Zero-Reihe behalten ihre Preise ebenfalls. Die Verantwortlichen verweisen darauf, dass die Belastung durch die Speicherknappheit vorübergehend sein soll. Bis die Nachfrage im KI-Sektor und die Produktionskapazitäten wieder ausgeglichener sind, müsse jedoch mit höheren Preisen gerechnet werden.