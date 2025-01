Sonos-Beben: Nach dem CEO geht nun auch der Produkt-Chef

Bei Sonos wackeln die Wände. Nachdem Sonos-CEO Patrick Spence, bereits zu Wochenbeginn seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, steht nun fest, dass auch der Chief Product Officer (CPO) Maxime Bouvat-Merlin das Unternehmen verlässt. Laut Sonos wird man auf die Rolle des CPO zukünftig komplett verzichten, da der neue Übergangs-CEO Tom Conrad dessen Aufgaben in Gänze übernehmen wird.

Bouvat-Merlin, der seit 2016 bei Sonos tätig war und die Produktentwicklung seit 2023 verantwortete, soll nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg vorerst als Berater im Unternehmen verbleiben, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Die Umstrukturierung erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Umsatzrückgänge, die zum großen Teil auf einen Vertrauensverlust zurückgeführt werden, der durch den misslungenen App-Neustart des Lautsprecher-Anbieters und dessen schleppenden Umgang damit verursacht wurde. Noch Monate nach dem Relaunch ist die Anwendung bei vielen Anwendern noch immer träge, unzuverlässig und fehleranfällig.

Tom Conrad, der seit Kurzem die Leitung des Unternehmens innehat, gilt als erfahrener Produktentwickler. Vor seinem Einstieg bei Sonos war er unter anderem Chief Product Officer bei dem Kurzvideodienst Quibi (der nach nur zwei Jahren wieder eingestellt wurde) und Vice President of Product bei Snap.

Nach eigenen Angaben sieht Conrad durch seine Berufserfahrung keine Notwendigkeit, die Position des CPO weiterhin zu besetzen. Stattdessen wird er die Produktentwicklung direkt unter seine Verantwortung stellen.

In einem Mitarbeiter-Memo schrieb der neue Sonos-Chef über den Weggang von Bouvat-Merlin:

[…] Ich habe diese Nachricht gestern offen mit den Verantwortlichen von Sonos geteilt, in der Absicht, dass diese das Update nach Bedarf an ihre Teams weitergeben. Leider hat diese Nachricht schnell ihren Weg nach außen gefunden. Das ist zwar für uns alle frustrierend, aber ich werde nicht zulassen, dass die Möglichkeit eines Lecks unsere Fähigkeit zur offenen Kommunikation untereinander beeinträchtigt. Ich werde Ihnen also weiterhin die Wahrheit sagen. Ich weiß, dass dies eine große Veränderung ist, die in zwei Tagen zu bewältigen ist, und ich möchte Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen, Ihr anhaltendes Engagement für Sonos und Ihre gegenseitige Unterstützung in dieser Zeit danken.