Sonos Arc Ultra und Sub 4: Für 999€ und 899€ Ende Oktober

Dass der auf Multi-Room-Soundsysteme spezialisierte Anbieter Sonos zwei geplante Neuveröffentlichungen verschoben hat, um sich voll und ganz auf seine neue Applikation zu konzentrieren, ist ein offenes Geheimnis.

Inzwischen sind die schlimmsten Fehler der viel kritisierten Sonos-App behoben. Der öffentlichen Entschuldigung des Sonos-CEO ist ein Sieben-Punkte-Plan gefolgt, der wieder für mehr Vertrauen unter den Bestandskunden sorgen soll. Die Baustelle existiert zwar noch, wird aber kleiner.

Händler „verplappern“ sich

Jetzt scheint man den Marktstart der zurückgehaltenen Neuveröffentlichungen wieder ins Auge zu fassen. Darauf deuten Informationen mehrerer Fachhändler hin, die Preise und anstehende Verkaufstermine der neuen Sonos-Hardware vorübergehend im Netz veröffentlicht haben. Neben Fnac und MediaMarkt listete auch der belgische Hi-Fi-Händler Vanden Borre die neuen Produkte.

Die neuen Informationen scheinen dabei die aktuelle Gerüchtelage zu bestätigen. Sonos will nach Angaben des französischen Elektronikhändlers FNAC sowohl die vierte Generation des Sonos Sub als auch eine überarbeitete Ausgabe der Arc-Soundbar in den Markt schieben – beide sollen Ende des Monats eintrudeln.

Die so genannte Sonos Arc Ultra soll über ein verbessertes Audio-Design mit intensiverer Bassausgabe verfügen, besitzt wohl eine integrierte Bluetooth-Unterstützung und soll über einen physischen Schalter verfügen, mit dem sich die eingebauten Mikrofone deaktivieren lassen. Zudem ist die Sonos Arc Ultra kompatibel mit den neuen Sonos Ace Kopfhörern.

Sonos Arc Ultra und Sub 4 im Anmarsch

Die Arc Ultra soll mit einem Preis von 999 Euro ausgezeichnet sein, die vierte Generation des Sonos Sub trägt ein Preisschild mit einem UVP von 899 Euro. Beide Geräte sollen offenbar am 29. Oktober in den Handel starten.

Aktuell verkauft Sonos die dritte Generation der Sub für 699 Euro (Listenpreis liegt bei 899 Euro, Amazon bei 613 Euro) und verlangt für die Sonos Arc 799 Euro (Listenpreis 999 Euro, Amazon ebenfalls bei 799 Euro).