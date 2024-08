Sonos will als nächstes neue Soundbar und Subwoofer bringen

Im Anschluss an die Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen seines Unternehmens hat der Sonos-Chef Patrick Spence verkündet, dass der Start von zwei neuen Produkten auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Dabei blieb allerdings offen, um welche Produkte es sich konkret handelt. Wie es nun scheint, handelt es sich hierbei um eine neue Soundbar und ein Upgrade für den großen Subwoofer des Herstellers.

Der auf X (ehemals Twitter) unter dem Pseudonym Arsène Lupin auftretende Nutzer ist für seine verlässlichen Informationen rund um Produktneuheiten im Technologiebereich bekannt. In einem aktuellen Beitrag heißt es nun, dass Sonos mit den Vorbereitungen für die Einführung seiner beiden verzögerten Produkte begonnen hat.

Sonos ($SONO) has begun preparations to launch its two delayed products after its updated app was met with numerous bugs. The products will be marketed as "Sub 4" and "Arc Ultra". The Sub 4 features a matte finish, dual force-canceling woofers, and is available in white and black

