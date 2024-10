Compress: Schnelle, schlichte Video-Komprimierung für macOS

Mit Compress bietet das Entwicklerstudio OHZI Interactive eine kostenlose Anwendung zur Komprimierung von Videodateien für macOS, Windows und Linux an. Die sowohl direkt beim Anbieter als auch im Mac App Store erhältliche Desktop-Anwendung konvertiert nahezu beliebige Quellvideos in das MP4-Format und reduziert dabei die Dateigröße so gut wie möglich, ohne die Qualität des Videomaterials merklich zu beeinträchtigen.

Einfache Benutzeroberfläche

Die Stärke von „Compress“ liegt nach Angaben der verantwortlichen Entwickler in der minimalen Benutzeroberfläche. Es gibt keine komplexen Menüs oder Einstellungen. Stattdessen startet der Komprimierungsprozess nach einem einfachen Drag-and-Drop der Videodatei. Ein Workflow, der an die Konkurrenz von CompressX erinnert.

In der App stehen zwei Buttons zur Verfügung: „Faster Encode“ für eine schnelle Komprimierung und kleinere Dateien sowie „Better Quality“ für bessere Bildqualität bei etwas längerer Verarbeitungszeit. Die komprimierte Datei wird automatisch im Ordner der Quelldatei gespeichert.

Das Tool entstand nach Angaben der Entwickler für den eigenen Bedarf. Im eigenen Arbeitsalltag habe ein Tool gefehlt, das Videodateien schneller und einfacher verarbeitet habe als mit bereits bestehenden Anwendungen möglich gewesen sei.

Umfangreiche Detail-Optionen

Neben der einfachen Videokomprimierung bietet „Compress“ mittlerweile zusätzliche Funktionen. So ist das Drehen von Videos um 90, 180 oder 270 Grad möglich, die Änderung der Bildrate auf 24, 30 oder 60 Bilder pro Sekunde sowie die Anpassung der Videogeschwindigkeit. Auch das Rückwärtsabspielen, das Optimieren für schnelle Ladezeiten im Web und das Zusammenführen von Audiokanälen sind möglich.

„Compress“ ist kostenlos über die Webseite der Macher erhältlich. Die Entwickler freuen sich bei Gefallen über Spenden zur Weiterentwicklung. Diese führt man beim optionalen Kauf der App im Mac App Store automatisch ab. Von den dort veranschlagten 6 Euro geht allerdings eine 30-prozentige Umsatzbeteiligung direkt an Apple.