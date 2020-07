Sonos Arc: Multi-Channel-LPCM „in den kommenden Monaten“

Eine Nachricht, die die hier mitlesenden Konsolen-Spieler freuen dürfte, die sich in den zurückliegenden Wochen zum Kauf der neuen Sonos-Soundbar durchgerungen haben.

Die Sonos Arc – hier im ifun.de-Test – wird in den kommenden Monaten auch die Ausgabe von Mehrkanal-Audio im LPCM-Format unterstützen. Dies bestätigte ein Product Manager im offiziellen Sonos-Support-Bereich.

Nachdem bereits vor rund vier Wochen angekündigt wurde, dass der Arc im Rahmen einer zukünftigen Software-Aktualisierung auch Multi-Channel-LPCM unterstützen werde, heiß es nun:

Vielen Dank an alle für das bisherige Feedback. Die Unterstützung für Mehrkanal-LPCM ist in aktiver Entwicklung. Wir werden in den nächsten Monaten Tests durchführen, um dies in einer künftigen Software-Aktualisierung bereitzustellen. Wir werden die Community informieren, sobald die Unterstützung verfügbar ist.