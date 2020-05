Sonos Arc ist offiziell: Premium Soundbar kostet 899 Euro

Lange erwartete und im Vorfeld der heutigen Vorstellung bereits zu Teilen ins Netz durchgesickert, hat die neue Sonos Soundbar jetzt einen Namen: Sonos Arc.

Die Sonos Arc ersetzt sowohl die Playbar als auch die Playbase und wird weltweit ab dem 10. Juni für 899 Euro erhältlich sein.

Ebenfalls neu: App, Sonos Sub und Sonos Five

Laut Sonos soll die Arc durch Software-unterstütztes Audio „unglaublich detaillierten Sound, kristallklare Dialoge und beeindruckenden Bass“ bieten besitzt volle Kompatibilität zu Dolby Atmos.

Im Inneren der Arc arbeiten 11 Treiber, darunter zwei nach oben gerichtete Treiber für 3D Sound und lässt sich, wie schon der günstigere Sonos Beam, mit zusätzlichen Feineinstellungen in der Sonos App optimieren.

Die Sprachverbesserung sorgt für eine noch deutlichere Stimmwiedergabe, der Nachtmodus reduziert die Lautstärke von besonders lauten Szenen wie, z.B. Explosionen.

Sonos Arc wird in mattem Schwarz und mattem Weiß mit einem um 270° gebogenen Kunststoffgitter

erhältlich sein, kann vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der speziell entwickelten Halterung an der Wand montiert werden. Verbunden wird die Arc per HDMI eARC oder ARC. Alexa oder der Google Assistant lassen sich über 4 Fernfeldmikrofone aktivieren.

Je nach eigenen Ansprüchen lässt sich die Arc sowohl alleine betreiben und soll bereits hier „besonders leistungsstarken Sound in Kinoqualität“ liefern, wer will kann zusätzlich aber auch einen Sonos Sub sowie ein Paar One SL Surround Speaker hinzufügen.

Sonos Arc Details: Audio

Elf digitale Verstärker der Klasse D

Perfekt auf die akustische Architektur der Arc abgestimmt. Acht elliptische Tieftöner

Sorgen für die klare Wiedergabe mittlerer Sprachfrequenzen und für satten Bass. Drei präzise gewinkelte Kalottenhochtöner

Liefern dir kristallklare Höhenfrequenzen und Dialoge. Vier Fernfeld-Mikrofone

Ermöglichen eine präzise Positionsbestimmung von Audioquellen und eine hervorragende Mehrkanal-Echounterdrückung, sodass dein Sprachassistent nach der Aktivierung ganz einfach antworten kann. Trueplay​ Software

Passt die Arc dynamisch an die individuelle Akustik des Raumes an. Für dieses Feature ist ein iOS Gerät erforderlich. Verstellbarer Equalizer

Die App bietet diverse Equalizer-Einstellungen, einschließlich Bass, Höhen und Lautstärke. Sprachverbesserung

Stimmt die Frequenzen speziell auf den Klang der menschlichen Stimme ab und bietet dadurch kristallklare Dialoge. Nachtmodus

Reduziert die Intensität lauter Soundeffekte​.

Sonos Arc Details: Hardware

Abmessungen​ (H x B x T)

87 x 1141,7 x 115,7 mm

Mattes Schwarz / Mattes Weiß

Zeigt den Speaker- und Mikrofon-Status an und passt je nach Umgebungslicht im Raum die Helligkeit der LED automatisch so an, dass sie zwar sichtbar ist, aber nicht stört.

Durch Antippen startest du die Wiedergabe, hältst sie an, regulierst die Lautstärke oder schaltest die Mikrofone stumm. Swipe nach rechts, um zum nächsten Track zu springen, oder nach links, um den vorherigen Track abzuspielen.

6,25 kg

Sonos Arc Details: Connections

Stromversorgung

Selbstumstellender Universaleingang 100–240 V AC, 50–60 Hz

1 10/100 Mbit/s Ethernet-Port. Verbinde den Speaker direkt mit deinem Router, wenn die WLAN-Verbindung schlecht ist.

Verbindet sich über WLAN mit jedem 802.11b/g/n-Router im 2,4-GHz-Bereich.

Funktioniert mit AirPlay 2 auf Apple Geräten ab iOS 11.4.

Verbraucht 4,3 Watt im Stand-by-Modus.

Ermöglicht eine optimale Steuerung dank Synchronisierung mit deiner TV-Fernbedienung.

Sonos Arc Details: Lieferumfang