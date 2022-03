Automatische Systemupdates: Apples Softwarechef erklärt Verzögerungen

In seiner Antwort stellt Federighi klar, dass Apple Wartezeiten von bis zu einem Monat einkalkulieren würde, ehe man dazu übergehe neue System-Updates an alle infrage kommenden Nutzer zu verteilen. Wörtlich heißt es:

Entsprechend nachvollziehbar ist, dass Anwender, die versuchen auf eigene Faust in Kontakt mit der Chefetage Apples zu treten, ihre Fragen nicht mehr nur an das Firmenoberhaupt Tim Cook sondern auch den Marketing-Boss Greg Joswiak und eben auch an den sympathischen Craig Federighi richten.

Selbst Entwickler und seit den ersten Auftritten vor Publikum (damals während der „Back to the Mac“-Veranstaltung 2016 noch mit zittrigen Händen ) häufig bei den Bühnen- und Video-Präsentationen Cupertino aus zu sehen.

Insert

You are going to send email to