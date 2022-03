Die Menschen im Apple-Getriebe: Apple registriert wieder mehr Verstöße

In Apples Lieferkette arbeiten über drei Millionen Menschen in 52 Ländern. Um diese fortan weiter zu Schulen hat Apple heute einen Fond mit 50 Millionen US-Dollar gefüllt, der laut Cupertino „das Wissen über und die Einhaltung von Rechten am Arbeitsplatz in allen Branchen“ fördern soll.

Apple hat heute die 16. Ausgabe des sogenannten Supplier Responsibility Reports vorgelegt und geht in dem Zulieferer-Bericht 2022 ( PDF-Download ) auf die Entwickler der Arbeitsstandards bei den Zulieferbetrieben ein, die Teil der Lieferkette Cupertinos sind. Diesen schreibt Apple seit mehreren Jahren eine Handvoll Mindeststandards in Sachen Arbeitszeit, Kinderarbeit, Umweltschutz und Mitarbeitersicherheit vor und überprüft deren Einhaltung im Jahresrhythmus.

