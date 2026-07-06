Snapzy: Kostenlose Mac-App fordert CleanShot X und Shottr heraus

Wer unter macOS regelmäßig Bildschirmfotos oder Bildschirmaufnahmen erstellt, kennt Werkzeuge wie CleanShot X und Shottr. Die kostenpflichtigen Anwendungen gehören seit Jahren zu den bekanntesten Lösungen ihrer Art und wurden zuletzt unter anderem um Vorlagen für Screenshots und Verbesserungen bei Bildschirmvideos erweitert.

Mit Snapzy tritt nun ein weiteres Projekt an, das einen ähnlichen Funktionsumfang bieten möchte. Die App ist kostenlos, quelloffen und verfolgt einen lokalen Ansatz. Bildschirmfotos, Videos und Einstellungen bleiben standardmäßig auf dem eigenen Mac. Eine Cloud-Anbindung ist zwar vorhanden, nutzt jedoch ausschließlich selbst konfigurierte Speicher wie S3.

Zum Leistungsumfang gehören Bereichs- und Vollbildaufnahmen, scrollende Screenshots, Bildschirmaufzeichnungen als Video oder GIF sowie eine integrierte Texterkennung. Motive lassen sich automatisch freistellen und Hintergründe entfernen.

Darüber hinaus bietet Snapzy einen Editor für Anmerkungen mit Pfeilen, Texten, Unschärfeeffekten, Wasserzeichen und dekorativen Hintergründen. Nach jeder Aufnahme erscheint ein Schnellzugriffsfenster, über das sich Bilder direkt weiterverarbeiten oder teilen lassen.

Aufnahmen verwalten und direkt bearbeiten

Neben den klassischen Screenshot-Funktionen verfügt Snapzy über eine integrierte Verwaltung aller Aufnahmen. Bildschirmfotos und Videos lassen sich durchsuchen, filtern und nach frei definierbaren Aufbewahrungsregeln organisieren. Für Bildschirmaufzeichnungen steht zudem ein Editor bereit, mit dem sich Sequenzen zuschneiden, vergrößern oder als animierte GIFs exportieren lassen.

Die Anwendung unterstützt Intel-Macs und solche mit Apple-Prozessoren ab macOS 13. Installieren lässt sich Snapzy wahlweise per Homebrew oder über das bereitgestellte Installationspaket.

Snapzy reiht sich damit in eine wachsende Auswahl spezialisierter Screenshot-Werkzeuge für den Mac ein. Neben kommerziellen Lösungen wie CleanShot X gibt es inzwischen mehrere kostenlose Alternativen. So haben wir zuletzt über die Open-Source-Anwendung macshot berichtet, die ihren Funktionsumfang ebenfalls kontinuierlich erweitert hat und inzwischen neben Bildschirmfotos auch Werkzeuge für Videoaufnahmen, OCR und die Nachbearbeitung bietet.

Snapzy verfolgt einen ähnlichen Ansatz und erweitert die Auswahl für Nutzer, die auf kostenpflichtige Angebote verzichten möchten.