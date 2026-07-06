Ab Staffel 2: Netflix verliert immer mehr Zuschauer

Netflix ist weiterhin der größte Streaming-Anbieter. Neue interne Auswertungen zeigen jedoch, dass zahlreiche erfolgreiche Eigenproduktionen nach ihrer ersten Staffel deutlich an Reichweite verlieren. Für den Streaming-Dienst ist das ein wichtiges Signal, denn inzwischen zählt vor allem, wie lange Nutzer Inhalte auf der Plattform ansehen und wie regelmäßig sie zurückkehren.

Mehrere bekannte Produktionen zeigen diesen Trend. Die Live Action Umsetzung von „One Piece“ erreichte mit ihrer zweiten Staffel laut Netflix in den ersten vier Wochen rund ein Drittel weniger Zuschauer als zum Auftakt. „The Night Agent“ büßte im gleichen Zeitraum etwa die Hälfte seines Publikums ein. Mit der dritten Staffel gingen die Abrufe erneut deutlich zurück. Noch stärker fiel der Rückgang bei „Beef“ aus, wo die zweite Staffel mehr als 70 Prozent weniger Aufrufe verzeichnete. Auch „Avatar: The Last Airbender“ startete mit seiner zweiten Staffel deutlich schwächer als bei der Premiere.

Dass Serien im Laufe der Zeit Publikum verlieren, ist im Streaming-Geschäft grundsätzlich nichts Neues. Die aktuellen Unterschiede zwischen erster und zweiter Staffel fallen jedoch größer aus als in vielen früheren Jahren.

Anleger erwarten wieder neue Publikumserfolge

Laut einem Bericht von Bloomberg gehörten bislang lediglich „His & Hers“ sowie die vierte Staffel von „Bridgerton“ zu den großen Publikumserfolgen des Jahres. Produktionen wie „One Piece“ oder „Beef“, die ebenfalls hohe Erwartungen weckten, konnten diese Rolle nicht übernehmen.

Die Entwicklung sorgt auch an der Börse für Aufmerksamkeit. Netflix veröffentlicht zwar keine offiziellen Abonnentenzahlen mehr, Marktbeobachter gehen jedoch davon aus, dass sich das Wachstum insbesondere in den USA abgeschwächt hat. Gleichzeitig nimmt die insgesamt auf Netflix verbrachte Zeit nur noch langsam zu.

Zusätzliche Fragen warf zuletzt das gescheiterte Übernahmeinteresse an Warner Bros. Discovery auf. Nachdem Netflix das Vorhaben wegen des steigenden Kaufpreises aufgab, diskutierten Investoren verstärkt darüber, wie das Unternehmen künftig weiter wachsen will.

Netflix versucht deshalb, sein Angebot breiter aufzustellen. Neben Serien und Filmen investiert der Streaming-Platzhirsch verstärkt in Live Sport, Podcasts und Kooperationen mit regionalen Partnern.