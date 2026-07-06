Viele Erfolgsserien können ihr Publikum nicht halten
Ab Staffel 2: Netflix verliert immer mehr Zuschauer
Netflix ist weiterhin der größte Streaming-Anbieter. Neue interne Auswertungen zeigen jedoch, dass zahlreiche erfolgreiche Eigenproduktionen nach ihrer ersten Staffel deutlich an Reichweite verlieren. Für den Streaming-Dienst ist das ein wichtiges Signal, denn inzwischen zählt vor allem, wie lange Nutzer Inhalte auf der Plattform ansehen und wie regelmäßig sie zurückkehren.
Mehrere bekannte Produktionen zeigen diesen Trend. Die Live Action Umsetzung von „One Piece“ erreichte mit ihrer zweiten Staffel laut Netflix in den ersten vier Wochen rund ein Drittel weniger Zuschauer als zum Auftakt. „The Night Agent“ büßte im gleichen Zeitraum etwa die Hälfte seines Publikums ein. Mit der dritten Staffel gingen die Abrufe erneut deutlich zurück. Noch stärker fiel der Rückgang bei „Beef“ aus, wo die zweite Staffel mehr als 70 Prozent weniger Aufrufe verzeichnete. Auch „Avatar: The Last Airbender“ startete mit seiner zweiten Staffel deutlich schwächer als bei der Premiere.
Dass Serien im Laufe der Zeit Publikum verlieren, ist im Streaming-Geschäft grundsätzlich nichts Neues. Die aktuellen Unterschiede zwischen erster und zweiter Staffel fallen jedoch größer aus als in vielen früheren Jahren.
Anleger erwarten wieder neue Publikumserfolge
Laut einem Bericht von Bloomberg gehörten bislang lediglich „His & Hers“ sowie die vierte Staffel von „Bridgerton“ zu den großen Publikumserfolgen des Jahres. Produktionen wie „One Piece“ oder „Beef“, die ebenfalls hohe Erwartungen weckten, konnten diese Rolle nicht übernehmen.
Die Entwicklung sorgt auch an der Börse für Aufmerksamkeit. Netflix veröffentlicht zwar keine offiziellen Abonnentenzahlen mehr, Marktbeobachter gehen jedoch davon aus, dass sich das Wachstum insbesondere in den USA abgeschwächt hat. Gleichzeitig nimmt die insgesamt auf Netflix verbrachte Zeit nur noch langsam zu.
Zusätzliche Fragen warf zuletzt das gescheiterte Übernahmeinteresse an Warner Bros. Discovery auf. Nachdem Netflix das Vorhaben wegen des steigenden Kaufpreises aufgab, diskutierten Investoren verstärkt darüber, wie das Unternehmen künftig weiter wachsen will.
Netflix versucht deshalb, sein Angebot breiter aufzustellen. Neben Serien und Filmen investiert der Streaming-Platzhirsch verstärkt in Live Sport, Podcasts und Kooperationen mit regionalen Partnern.
Wichtig wäre, nicht immer neue Serien rauszuhauen, die Zuschauern gefallenen können, oder eben nicht, sondern die Erfolgsserien, die auf großes Interesse stoßen, spannend weiterzuentwickeln – über viele Staffeln hinweg, die idealerweise nicht ewig auf sich warten lassen.
Wie zu den guten alten Zeiten (Startrek, Stargate, Desperate Housewifes, Hinter Gittern – der Frauenknast, Simpsons, Soutpark, Tatort usw.).
Naja, immer weniger Leistung für immer mehr Geld. Wem wundert das….. ?
Ich hasse unser Wirtschaftssystem so sehr, dass alles immer mehr, immer größer werden muss.
Man gibt sich nicht mit wirklich guten Zahlen zufrieden, nein, noch mehr muss es sein.
Dabei ist das wider jeglicher naturwissenschaftlicher Vorgänge. Unbegrenztes Wachstum ist widernatürlich
Voll deiner Meinung. Ich kann’s nicht anders ausdrücken
Die Zeit zwischen den Staffeln ist mMn einfach zu lange.
Oh, Night Agent Staffel 2 und 3 gingen total an uns vorbei, also danke :D
Man wird aber auch regelrecht zugeschissen mit neuen Serien. Bin ganz froh, aus dem Strudel raus zu sein und alles gekündigt zu haben.
Ich fand Piraten eh immer schon cooler.
Wem wunderts !
Kein Wunder. Wenn Filme und Serien nur noch so gedreht werden, dass Rollen dauern Expositionen aufsagen, damit Zuschauer auch beim Telefonieren oder Handyschauen noch folgen können, kann der Content wohl kaum für Staffel 2, 3 oder 4 fesseln.
Ich bin nicht so für großes pauschalisieren. Es gibt schon einige gute Serien und damit meine ich jetzt nicht nur Netflix. Was bei mir allerdings der Fall ist, ich schaue Serien ganz gerne erst wenn sie komplett sind. Also mit einer finalen Staffel, vorher fange ich selten an.
Die 2. Staffel Beef ist so viel besser als die 1.! Da verpassen die Leute was…
Ach was?! Preise erhöhen und Qualität senken führt zu weniger Zuschauern? Wer hätte das nur ahnen können.
Bei One Piece und Avatar kann ich das nachvollziehen.
Die erste Staffel hat man gesehen, weil man vom Hype angesprochen wurde. So richtig gut waren die aber eh nicht und waren schnell wieder vergessen und anderes stand im Fokus.
Wenn dann die zweite Staffel irgendwann kommt, hat man vergessen, um was es eigentlich ging.
Kurz die erste Folge gesehen und dann festgestellt: ach immer noch nicht besser geworden. Ende
Im Gegenzug gibt es richtig gute Serien, die nach der ersten Staffel leider eingestellt werden.