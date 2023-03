Smartmi Rainforest: HomeKit-Luftbefeuchter ausprobiert

Bevor wir hier ins Thema einsteigen: Schaut euch am besten kurz die Produktseite des HomeKit-Luftbefeuchters Smartmi Rainforest an, um ein Gefühl für die Zielgruppe zu bekommen, die der Anbieter mit seinem ungewöhnlichen Smart-Home-Produkt ansprechen will. Hier geht es nämlich vor allem um Lifestyle.

Die Smart-Home-Marke Smartmi kennen wir bereits von ihren hervorragenden Standventilatoren und dem Jya-Luftreiniger, der sich bewusst im Premium-Segment platziert.

In dem immer breiter aufgestellten Portfolio des Anbieters wird seit kurzem auch der Luftbefeuchter Smartmi Rainforest angeboten, der zu den wenigen Produkten seiner Kategorie mit voller HomeKit-Integration zählt. Wir haben einen Blick auf das ungewöhnlich gestaltete Modell geworfen.

Aktives Wasserperlenspiel

Verglichen mit anderen Luftbefeuchtern, wie etwa den populären 2000er-Modellen von Philips setzt Smartmi seinen Rainforest in Szene und tritt anders als in der Branche üblich, nicht so dezent wie möglich auf, sondern präsentiert sein Herz auf großer Bühne.



Gut ein Drittel des zylinderförmigen, 42 Zentimeter hohen Gerätes besteht aus einer transparenten Kunststoffscheibe, die den Blick auf das im Betrieb durchaus nett anzuschauende Wasserperlenspiel gestattet.

Der Rainforest bläst nämlich nicht nur Luft in ein wasserbenetzten Filter, so wie wir es von Philips kennen, sondern nutzt seinen nahezu geräuschlosen Motor dafür, das Wasser aus dem 3 Liter fassenden Tank hinter seinem Schauglas zu verregnen. Eine eine gestalterische Entscheidung, die mehrere Funktionen hat.

Für den Schlafzimmer-Einsatz optimiert

Zum einen wird aus dem schnöden Luftqualitäts-Utensil so ein Hingucker, zum anderen bewirkt bewirbt der Anbieter die Regentropfenklänge als ein schlaffreundliche Geräuschkulisse, die den Luftbefeuchter gerade für den Einsatz in Schlafzimmern prädestinieren an soll.

Während die Bewertung von Design und produzierte Geräuschkulisse des Smartmi Rainforest sehr subjektiv – hier stört das Tropfengeräusch nicht, allerdings bevorzugen wir auch komplett stille Schlafzimmer – lassen sich die Smart-Home-Funktionen des Luftbefeuchters ganz objektiv bewerten und fallen erfreulich vielseitig aus.

HomeKit und eigene App

So bietet Smartmi nicht nur die eigene Smartmi-Applikation zur Steuerung des Smartmi Rainforest an, sondern hat den Luftbefeuchter auch mit einer umfangreichen HomeKit-Integration ausgerüstet, die ein reibungsloses Zusammenspiel mit Apples Smart-Home-Standard gewährt.

Der Smartmi Rainforest informiert in Apples Home-Applikation über seinen Wasserfüllstand und natürlich auch über die aktuelle, relative Luftfeuchtigkeit. Das Gerät bietet eine manuelle Steuerung, sowie die automatische Überwachung eines Zielwertes an und startet dann jeweils automatisch, sobald dieser im Raum unterschritten wird.

Auf dem Gerät selbst informiert ein ausschaltbares Display über die aktuelle Luftfeuchte im Raum. Eine Taste wechselt zwischen Favorit-, Automatik- und Nachtmodus hin und her. Zudem verfügt der Rainforest über einen zusätzlichen An/Aus-Schalter.

Bitte destilliert Wasser tanken

Negativ fehlt uns vor dem Hintergrund der sehr harten Berliner Wasserqualität das Potenzial zur schnellen Verunreinigung der Sichtscheibe auf.

Hier empfiehlt auch der Anbieter, wenn möglich, destilliertes Wasser zu verwenden. Dieses lässt sich zwar vergleichsweise günstig im Baumarkt kaufen, will aus diesem aber erst mal nach Hause transportiert werden und offenbart den Trade-Off, der vor der spontanen Bestellung des Smartmi Rainforests abgewogen werden will.

Statt geschlossenem Behältnis gibt es hier ein schönes Wasserperlenspiel mit durchaus angenehmen Regenklänge, dieses verlangt jedoch die regelmäßige Reinigung des Gerätes (ein Selbstreinigungsmodus ist vorhanden) beziehungsweise den Einsatz gereinigten Wassers.

Wer damit leben kann, hat mit dem Rainforest einen HomeKit-Luftbefeuchter, der auch in Praxisräumen oder Boutiquen nicht versteckt werden muss.

Aktuell lässt sich der Smartmi Rainforest in Deutschland noch nicht bestellen, der Anbieter führt auf seiner Webseite jedoch eine Mailingliste, die Interessenten über den baldigen Deutschlandstart informieren wird.