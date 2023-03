DuckAssist: Suchmaschine DuckDuckGo jetzt mit schlauen KI-Antworten

Anwender, die die so genannten Instant-Answers in den Einstellungen der alternativen Suchmaschine nicht deaktiviert haben, bekommen fortan eine DuckAssist-Sprechblase eingeblendet, die natürliche Fragen mit ebenso natürlichen Reaktionen zu beantworten versucht.

Auch DuckDuckGo will fortan mit intelligenten Antworten in natürlicher Sprach auf die Sucheingaben seiner Nutzer reagieren, verlässt sich in einem ersten Schritt hierfür jedoch ausschließlich auf die Wissensbasis der Wikipedia.

