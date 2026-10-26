Cyberpunk TCG: Offizieller Start am 9. November

Nach der ausgesprochen erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Frühjahr startet das im Cyberpunk-2077-Universum angesiedelte und diesmal rein analoge Sammelkartenspiel Cyberpunk TCG am 6. November in den regulären Verkauf. Unterstützer und Teilnehmer an Playtests und Pre-Release-Turnieren konnten bereits vorab einen Blick auf das erste Kartenset werfen.

Ebenso waren CD Projekt Red und ihr für die Umsetzung des Sammelkartenspiels verantwortlicher Partner WeirdCo auf Großevents wie der SPIEL Essen vertreten, wo neugierige Besucher ebenfalls die Möglichkeit hatten, das Spiel selber auszuprobieren. Dort bestand auch die Möglichkeit, schon vorab die beiden Starter-Sets sowie die noch verfügbaren Boosterpacks aus dem Betatest zu kaufen.

Rekordverdächtiger Hype

Die Kickstarter-Kampagne selbst fand über 50.000 Unterstützer und konnte eine Gesamtsumme von mehr als 28 Millionen Dollar einsammeln, womit das Cyberpunk TCG den Titel als bisher erfolgreichstes Kickstarter-Spiel für sich verbuchen konnte. Zusätzlich wurden CD Projekt Red und WeirdCo auf der SPIEL zuletzt auch noch mit dem Business-Award „Campaign of the Year“ ausgezeichnet.

Tatsächlich hatte CD Projekt Red mit Gwent bereits vor Jahren Erfahrungen mit Trading Card Games gesammelt. Ursprünglich als kleines Minispiel in The Witcher 3: Wild Hunt entstanden, erreichte das beim Hexer so beliebte Kartenspiel rasch Kultstatus. Woraufhin das Entwicklerstudio sogar ein eigenständiges digitales Gwent-Kartenspiel als Online-Spiel veröffentlichte.

Nach anfänglichen Balance-Problemen und einem Relaunch als Gwent: Homecoming sowie dem Einzelspieler-Rollenspiel Thronebreaker: The Witcher Tales, einer iOS- und Android-App und reihenweise Erweiterungen stellte CD Projekt Red die weitere Entwicklung an Gwent jedoch Ende 2023 ein. Und übergab das Spiel mit Gwentfinity offiziell an seine Community, damit sich das eigene Team wieder vollständig auf neue The-Witcher-Spiele und das Cyberpunk-Universum konzentrieren konnte.

Von Gamern für Gamer

Das Cyberpunk TCG wurde diesmal hingegen nicht nur als kleines Gimmick geplant und CD Projekt Red hat sich mit WeirdCo erfahrene Unterstützung mit ins Boot geholt. WeirdCo selbst wurde zwar erst 2024 gegründet, die Gründer und ihr Team bestehen jedoch aus erfahrenen Branchenveteranen, die bereits an der Entwicklung und Betreuung zahlreicher bekannter Sammelkartenspiele wie Magic: The Gathering, Marvel Snap oder auch Pokémon beteiligt waren.

Mitbegründer Luohan Wei betonte im Gespräch explizit, wie begeistert sich sein Team von der Zusammenarbeit mit CD Projekt Red zeigt, die als Lizenzgeber zwar im Prinzip die Zügel in der Hand halten, jedoch seinem Team allen notwendigen kreativen Freiraum lassen. Das ist leider keinesfalls branchenüblich, denn für gewöhnlich halten große Publisher ein strenges Auge auf ihre Marke und setzen Partnern zwar klare, jedoch auch unverrückbare Vorgaben. Was schlussendlich leider auch den Spielern selten zugutekommt.

WeirdCo arbeitet beim Cyberpunk-Sammelkartenspiel mit CD Projekt Red hingegen auf Augenhöhe und kann so eigene Ideen umsetzen und zusätzlich die Interessen der Community in den Fokus rücken sowie das Feedback der Spieler direkt mit in die weitere Entwicklung einfließen lassen.

Schnelle Runden mit taktischer Tiefe

Beim Cyberpunk-Sammelkartenspiel stellt ihr euch eine Crew aus bekannten Charakteren aus Night City zusammen. Euer Deck wird von 3 Legenden angeführt, denen ihr berüchtigte Edgerunner, fiese Gang-Bosse, Trauma-Teams, einen vollautonomen Limousinenservice oder auch zahlreiche Konzern-Schergen zur Seite stellt. Cyberware wie Mantis-Klingen sorgen für zusätzliche Boni und Programme wie Quickhacks erhöhen die Dynamik, indem sie die Bedingungen auf dem Spielfeld manipulieren und beeinflussen.

Ziel des Spiels ist es, die erfolgreichste Crew auf den Straßen von Night City anzuführen, indem ihr die Mehrheit an Aufträgen (Gigs) kontrolliert. Die Gigs werden durch Würfel repräsentiert, von denen ihr zu Beginn eures nächsten Zugs mindestens sieben für euch gesichert haben müsst, um das Spiel zu gewinnen. Im Gegensatz zu Klassikern wie Magic: The Gathering setzt das Cyberpunk-Sammelkartenspiel also nicht darauf, dass ihr den Pool an Lebenspunkten eures Gegners leert. Stattdessen steht ein kluges Management eurer Ressourcen im Vordergrund.

Jeder Angriff birgt gleichzeitig Risiken, denn mit jedem Versuch, eurem Gegner Gigs abzuluchsen, macht sich auch eure im Anschluss erschöpfte Crew angreifbar. Ein gutes Deck sollte neben offensiven Einheiten also auch immer genug Blocker oder auf Verteidigung orientierte Programme beinhalten, denn nur so könnt ihr nach euren Vorstößen das eigene Team und eure verbleibenden Gigs vor gefährlichen Kontern schützen.

Balancing und Zukunft

Zum Start umfasst das Cyberpunk-Sammelkartenspiel insgesamt 150 unterschiedliche Spielkarten, von denen wie bei Sammelkartenspielen üblich nur ein Teil in den Starter-Sets enthalten ist. Weitere Karten müssen über Boosterpacks gekauft oder getauscht werden. Die Karten selbst sind dabei in unterschiedliche Seltenheitsstufen von gewöhnlich bis Secret Rare bzw. Nova Rare für extrem seltene Karten aufgeteilt.

Damit Sammler wie Spieler gleichermaßen ihren Spaß am Cyberpunk TCG haben können, gibt es die besonders starken Karten sowohl in einer extrem seltenen Ausführung mit vollflächigen Artworks und Holodruck. Sowie nochmal in einer deutlich häufiger vorkommenden, optisch etwas schlichter gehaltenen Fassung. Wer das Spiel einfach nur spielen möchte, wird also nicht gezwungen, Hunderte Euro für Booster oder auf einer Kartenbörse auszugeben, nur damit das Deck mit einer noch dringend benötigten Einheit oder Legende vervollständigt werden kann.

Auch dem bei Sammelkartenspielen leider häufig auftretenden Power Creep möchte WeirdCo auf gleich mehreren Wegen entgegentreten. Hierzu wollen die Entwickler deutlich weniger Sets als der Branchendurchschnitt veröffentlichen. Das gibt sowohl den Spielern Zeit, sich mit dem aktuellen Kartenpool auseinanderzusetzen, wie auch den Entwicklern für Playtesting und Balancing. Weiterhin ist die Spielmechanik mit ihrem Gig-Dice-System so aufgebaut, dass sie schlichtweg keine lineare Steigerung der Werte erlaubt, ohne dass das Spielsystem kollabieren und unspielbar werden würde.

Dennoch werden nach dem initialen „Welcome to Night City“-Set natürlich in absehbarer Zeit Erweiterungen folgen, die für Abwechslung und neue Deckvarianten sorgen sollen. Mit der Erweiterung Edgerunners: Burn Bright wurde auch bereits das zweite Set angekündigt. Dieses wird die ikonischen Charaktere aus der beliebten Anime-Serie, deren zweite Staffel letzten Dienstag auf Netflix erschienen ist, ins Spiel bringen. Bis zum Start von Burn Bright bleibt jedoch noch genug Zeit, um sich zuerst einmal mit dem Spiel und dem bestehenden Set vertraut zu machen. Die Erweiterung soll erst im nächsten Frühjahr erscheinen.

Holophone-App

Das Cyberpunk TCG ist zwar ein rein analoges Sammelkartenspiel, das bedeutet allerdings nicht, dass dieses nicht ohne etwas digitale Unterstützung auskommen muss. Neben der weiteren Arbeit am Sammelkartenspiel befindet sich auch die optionale Companion-App Holophone in Entwicklung, die zuerst als Web-App starten wird und zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich als kostenlose iOS- und Android-App veröffentlicht werden soll.

Die Holophone-App soll als Spieler-Hub dienen, der euch einerseits eine bessere Übersicht über eure Turniererfolge und über kommende Events in eurer Nähe bieten soll. Und andererseits möchte CD Projekt Red mit der App auch zusätzlichen Raum für mehr Night-City-Lore schaffen. So werdet ihr euch über Holophone einer von drei Fraktionen (Arasaka, Aldecaldos oder Maelstrom) anschließen, deren Storylines von den Erfolgen eurer Teilnahme an Events und Turnieren, auf denen ihr Karten spielt, beeinflusst werden.

Um Holophone vollumfänglich nutzen zu können, müsst ihr euren Cyberpunk-TCG- und Melee.gg-Account verknüpfen, womit die App Turnierlisten und eure Ergebnisse direkt auslesen und in das Holophone-Auftrags- und Nachrichtensystem einbinden kann. Die App soll also weitere Geschichten aus Night City erzählen und dabei das aktive Spielen und den Austausch mit eurer lokalen und regionalen Gaming-Community attraktiver machen und zusätzlich belohnen.

Die Holophone-Web-App soll bereits am 30. Oktober in die offene Alpha starten und wird somit sowohl auf dem Desktop wie auch dem Smartphone und Tablet nutzbar sein. Bis dahin könnt ihr offizielle Turniere inklusive Sealed-Events, bei denen ihr keine eigenen Karten mitbringen braucht, jedoch auch ganz unkompliziert über die Eventsuche direkt auf der Cyberpunk-TCG-Webseite finden. Ihr könnt das Sammelkartenspiel aber natürlich auch ausschließlich nur mit Freunden in privater Runde spielen, erzielt dann aber auch keine Fortschritte in der sowieso rein optionalen App.

Wer schon immer nach einer guten Gelegenheit gesucht hat, um mit einem Sammelkartenspiel neu durchzustarten, oder sich nach langer Pause von den Klassikern und ihren mittlerweile vollkommen unüberschaubaren Setgrößen abgehängt oder schlichtweg erschlagen fühlt, dem bietet das Cyberpunk TCG aktuell eine ausgezeichnete Möglichkeit, ganz entspannt in das Spiel mit einzusteigen.

Das Spiel startet gerade erst durch, ist dank der Kickstarter-Kampagne jedoch bereits vor dem Start kommerziell erfolgreich und hat mit CD Projekt Red einen Publisher, der seine Marken nicht einfach fallen lässt. Mit dem kostenlosen Remaster für das 11 Jahre alte The Witcher 3 sowie dem vor vier Tagen veröffentlichten Patch 2.5 für Cyberpunk 2077 hat das Studio seine Liebe für seine Spiele und deren Fans jüngst erneut unter Beweis gestellt.

Trotz der Mechaniken, um Power Creep zu verhindern, sowie den Budget-Versionen legendärer Karten, die euren Geldbeutel etwas schonen sollen, strahlen Sammelkartenspiele jedoch einen gewissen Suchtfaktor aus. Achtet also bitte darauf, dass ihr in keine solche Suchtspirale fallt. Und bedenkt immer, dass ihr beim Spielen mit den weniger exklusiven Ausführungen genauso viel Spaß haben könnt wie mit den extrem seltenen Kartenvariationen. Zumal die ganz seltenen Exemplare streng genommen sowieso zu schade sind, um aktiv mit ihnen zu spielen.