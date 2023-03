SlimHUD: Alternative macOS-Statusanzeigen für Systemlautstärke und Helligkeit

SlimHUD kann hier für Abwechslung sorgen und tauscht die grau-schwarze Standardanzeige gegen schmale Statusbalken aus, die sich sowohl in ihrer Größe und in ihrer Intensität als auch in ihrer Farbe an den persönlichen Geschmack anpassen lassen.

So erklärt sich auch der Name des kleinen Freeware-Projektes SlimHUD . Der kostenfreie Download versorgt euch mit alternativen Darstellungsoptionen, der vom Mac-Betriebssystem eingeblendeten Statusanzeigen für Systemlautstärke, Monitor- und Tastatur-Helligkeit.

Das englischsprachige Akronym HUD bezeichnet eigentlich ein Head-up-Display , das in Cockpit oder Fahrzeugkabine zum Einsatz kommt, hat sich aber auch im Softwarebereich als gebräuchliche Bezeichnung für grafische Interface-Elemente etabliert, die Informationen an Nutzer übermitteln.

