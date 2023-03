Welche ist die neueste macOS-Version, die auf einem MacBook installiert werden kann?

Mit diesen Daten zur Hand lässt sich nun ein Abstecher in Apples Support-Bereich unternehmen. Dort bietet der Konzern Übersichtsseiten an, um alle bislang veröffentlichten Macs zur identifizieren. Hier geht es zur Übersicht des MacBook Pro und der regulären MacBooks:

Der erste Schritt, um die eingangs gestellte Frage beantworten zu können, ist die genaue Identifikation des Macs. Diese lässt sich am schnellsten über das Apfelmenü oben links im Bildschirm und den anschließenden Klick auf „Über diesen Mac“ durchführen. Hier informiert Apple über die Modellbezeichnung, den groben Termin der Markteinführung (bestehend aus Jahreszahl und Jahreszeitpunkt) sowie die aktuell installierte Betriebssystem Version. In unserem Fall handelte es sich um ein MacBook Pro (Retina, 13″, Anfang 2015) .

Die in der Überschrift formulierte Frage hat uns gerade telefonisch erreicht: Freunde hatten im Betrieb ein etwas älteres MacBook Pro aus dem Regal geholt und wollten hier eine aktuelle Bürosoftware installieren. Diese meckert er jedoch über das veraltete Betriebssystem und stellte die im Raum anwesenden Personen vor ein Rätsel: Was ist die neueste macOS-Version, die auf dem Mac installiert werden kann?

