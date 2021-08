SlidePilot für PDF-Präsentationen: Mac-App jetzt Open-Source

Darüber hinaus besitzt SlidePilot einen dunklen Pause-Modus, der euch kurz in den Folien suchen lässt, ohne die anwesenden Zuhörer mit einer zu flackernden Videoleinwand zu irritieren. Zudem hat SlidePilot eine optionale Remote-App für das iPhone an die Seite gestellt bekommen, die sich für 2,29 Euro aus dem App Store laden lässt und laufende SlidePilot-Präsentationen steuern kann.

Die durchdachte Mac-Anwendung SlidePilot haben wir euch kurz nach ihrem Debüt im Frühjahr 2020 empfohlen. SlidePilot richtet sich an Anwender, die auch dann nicht auf die üblicherweise von Keynote oder PowerPoint bereitgestellten Präsentationsfunktionen verzichten wollen, wenn der zu haltende Vortrag in anderen Anwendungen arrangiert und vorbereitet wurde und lediglich als PDF-Datei vorliegt.

