Drogerie-Kette „dm“ integriert Apple Pay auch online

Die Drogerie-Kette dm bietet ab sofort auch in ihrem Online-Shop die Bestellabwicklung per Apple Pay an und will damit unter anderem die Sparkassen-Kunden abholen, die Apple Pay erst seit wenigen Wochen nicht mehr nur mit einer Sparkassen-Kreditkarte sondern auch per Sparkassen-Girocard nutzen können.

Martin Dallmeier, als Geschäftsführer bei dm verantwortlich für das Ressort Finanzen und Controlling, kommentiert den neuen Service:

Wir beobachten, dass innovative und mobile Bezahldienste bei unseren Kunden immer beliebter werden, sodass wir ihnen diesen Service nicht nur in unseren mehr als 2.000 dm-Märkten, sondern auch online anbieten möchten. Gemeinsam mit Apple und den Sparkassen haben wir nun die Möglichkeit, mit der Integration der girocard die beliebteste Zahlkarte aus dem stationären Geschäft auch für unsere Kunden im Onlineshop verfügbar zu machen.

Neben Apple Pay und Google Pay bietet das Drogerieunternehmen online auch die Bezahlmethoden: Rechnungskauf über Klarna, Giropay, PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung oder Kreditkarte an.

Im letzten Jahr hatte „dm“ die hauseigene iPhone-Applikation dm Deutschland runderneuert und bietet seitdem auch die sogenannte Marktabholung Express an, bei der sich Online oder per App bestellte und bereits bezahlte Waren nach drei Stunden im zuvor festgelegten dm-Markt abholen lassen.