Sleeve 2 für Mac: Umfangreich konfigurierbare Musik-Fernsteuerung

Bevor wir uns dem üppigen Funktionsumfang der Cover-Anzeige Sleeve widmen, räumen wir die Preisfrage einfach mal direkt ab. Sleeve 2 ist eine kostenpflichtige Anwendung für macOS Sonoma und schlägt mit 8,99 Euro zu Buche. Wenn man die Mac-App direkt über die Seite der Entwickler kauft, spart man ein paar Euro, bekommt aber auch hier nichts geschenkt.

Trotz der knapp zehn Euro und der zahlreichen, am Markt erhältlichen Konkurrenten, verdient Sleeve dennoch eure Aufmerksamkeit. Die Anwendung richtet sich an alle Mac-Nutzer, die Apple Music, Spotify oder auch Drittanbieter-Anwendungen wie Doppler tagtäglich nutzen. Sleeve ergänzt diese um eine kleine, in nahezu jedem Detail konfigurierbare Cover-Anzeige auf dem Schreibtisch.

Für Spotify, Apple Music und Doppler

Hier lässt sich das CD-Cover, der aktuelle Titel des laufenden Tracks, der Name des Interpreten und auch der Titel des zugehörigen Albums einsehen. Zudem bietet Sleeve zwei Fernsteuerungsoptionen an, die den Zugriff auf die Musikwiedergabe per Maus und Tastaturkurzbefehlen ermöglichen.

Sleeve 2 punktet mit einem Gespür für gute Gestaltung und bietet zahlreiche unterschiedliche Themes an, mit denen ihr das Aussehen der Musikanzeige an euren persönlichen Geschmack anpassen könnt. Dabei kann man nicht nur zwischen den angebotenen Themes wählen, sondern auch eigene erstellen und anpassen.

Bis ins Detail konfigurierbar

Anwender können wählen, an welcher Bildschirmposition das CD-Cover eingeblendet wird, welche Detailinformationen sichtbar sein sollen, wie groß die Coveranzeige, die Schriftart oder auch die Rundungen der dargestellten Grafiken sein sollen.

Optionale Web-Integrationen ermöglichen die Verknüpfung mit vorhandenen Last.fm-Konten oder das tiefere Zusammenspiel mit der Spotify-API, um auch Likes absetzen zu können.

Wer möchte, kann sich Sleeve nicht nur auf dem Desktop, sondern auch im Dock des Macs anzeigen lassen. Ein Download für Musikliebhaber, der sich auf dieser Webseite im Detail vorstellt.