eero 6+ und eero Pro 6E: Die neuen Modelle mit 33% Preisnachlass

Beim eero 6+ handelt es sich um den aktuell preisgünstigsten Gigabit-Router aus der Produktreihe. Mit 160 statt beim einfachen eero-6-Modell 80 MHz steht hier zudem die doppelte Bandbreite zur Verfügung, was letztendlich in einem insgesamt leistungsfähigeren Netzwerk resultiert. Abgesehen davon, dass die darüber möglichen schnelleren Verbindungen teils auch von Endgeräten unterstützt werden, können insbesondere auch mehrere drahtlos kommunizierende eero-Geräte von diesem Upgrade profitieren, sofern es sich dabei um mit dem Standard kompatible Modelle handelt.

