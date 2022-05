Skywalker Sound: 300 Macs machen die Star-Wars-Geräusche

Begleitend zu dem nicht nur für Star-Wars-Fans sehenswerten Einblick, den das neu von Apple veröffentlichte Video in die Soundproduktion für die Filmreihe bietet, hat Appel auch eine „Today at Apple“-Session mit dem Sound-Designer Leff Lefferts von Skywalker Sound angekündigt. Die Online-Veranstaltung mit dem Namen „ Virtual Studio: Create Creature Vocals with Skywalker Sound “ findet am 9. Mai gemeinsam mit Eddie Francis von Apple Music statt.

Skywalker Sound entstand aus der Devise des Star-Wars-Vaters George Lucas heraus, dass der Ton mindestens 50 Prozent des Kinoerlebnisses ausmacht. In dem rund 14.000 Quadratmeter großen Firmengebäude verrichten unter anderem gut 130 Mac-Pro-Rechner im Rack-Gehäuse sowie jeweils 50 weitere Apple-Rechner vom Typ iMac, MacBook Pro und Mac mini ihren Dienst. Darüber hinaus kommen zahlreiche iPhones, iPads zum Einsatz, etliche Arbeitsplätze sind auch mit Apples Set-Top-Box Apple TV ausgestattet. Als Audio-Software kommt dabei Pro Tools zum Einsatz. In den Anfangszeiten von Skywalker Sound wurde dagegen noch bescheiden mit einem Macintosh gearbeitet.

Mit einem knapp 17 Minuten langen Video gewährt Apple am heutigen Star Wars Day einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen der Audioproduktion für die legendäre Filmreihe. Skywalker Sound ist eine Tochter der Produktionsfirma Lucasfilm und für die Geräuschkulisse und besondere Audioeffekte in den Star-Wars-Verfilmungen und weiteren Produktionen des Studios zuständig.

