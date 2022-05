Roborock S7 MaxV Ultra startet in Deutschland

Beim S7 MaxV handelt es sich um das aktuelle Topmodell von Roborock. Der Sauger ist auch ohne Station zum Preis von 799 Euro oder im Paket mit einer klassischen Absaugstation als S7 MaxV Plus für 999 Euro erhältlich. Die neue Kombination aus Absaug- und Reinigungsstation für den Wischmopp wird es in Kürze auch als separates Zubehör zum Preis von 699 Euro zu kaufen geben.

Roborock gibt dem S7 MaxV Ultra den Slogan „Das Beste aus beiden Welten“ mit auf den Weg und spielt damit auf das neue Kombi-Dock an, das nicht nur für die Entleerung des Staubbehälters zuständig ist, sondern – eine Premiere für den Hersteller – auch den Wischmopp des Roboters reinigt. Grob vergleichbar haben wir im vergangenen Jahr ja schon die Yeedi Mop Station ausprobiert. Der Sauger kehrt während seiner Reinigungstouren regelmäßig zur Basisstation zurück, wo der Mopp gereinigt und das Schmutzwasser in einem separaten Tank gesammelt wird.

Ein paar Tage später als ursprünglich angekündigt ist mit dem S7 MaxV Ultra jetzt das neue Flaggschiff von Roborock in Deutschland erhältlich. In der Kombination mit dem „Empty Wash Fill Dock“ muss man für den Saugroboter satte 1.399 Euro berappen. Zu Beginn wird der Roborock S7 MaxV Ultra hierzulande ausschließlich über MediaMarkt und Saturn vertrieben.

