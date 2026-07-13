Sky Wow als Gratis-Beigabe zu Apples Videodienst

Falls ihr Apples Videodienst dauerhaft zum regulären Preis nutzt, solltet ihr einen Blick auf das aktuell von dem Sky-Ableger Wow angebotene Paketangebot werfen. Dort gibt es Apple TV und Wow Standard zum Monatspreis von 9,95 Euro. Bei Apple bezahlt man für Apple TV alleine monatlich 9,99 Euro.

Rechnerisch gibt es das Film- und Serienpaket von Wow ohne Aufpreis dazu. So ist es dann auch zu verschmerzen, dass man mit dem Standard-Abo lediglich Standard-HD-Qualität und Werbeeinspielungen erhält. Wer damit nicht klarkommt, muss stolze 6 Euro pro Monat für Wow Premium investieren. Hier ist nicht nur Werbefreiheit, sondern auch Full HD, Dolby Digital 5.1 Surround Sound und die Möglichkeit zum Streamen auf zwei Geräte gleichzeitig enthalten.

Die über Wow verfügbaren Inhalte sind größtenteils durchaus attraktiv. Der Videodienst profitiert nicht nur von den Eigenproduktionen von Sky, sondern hat auch noch einige hochwertige Serienstaffeln aus dem Portfolio von HBO im Angebot. Zu den auf Wow derzeit beliebtesten Titeln gehören „House of the Dragon“, „Euphoria“ und „The Last of Us“.

Apple TV mit Ted Lasso Staffel 4

Auf Apple TV läuft im August die vierte Staffel von „Ted Lasso“ an. Darüber hinaus findet sich bei Apples Videodienst mittlerweile ein abwechslungsreiches und größtenteils hochwertiges Videoprogramm mit Filmen und Serien quer über alle Genres.

Bei der Kooperation von Sky und Apple steht lediglich die gemeinsame Buchung und Abrechnung im Fokus. Die Abos werden ansonsten separat genutzt. Der Zugang zu Sky Wow ist an den Login bei der Videoplattform gekoppelt. Apple TV läuft weiterhin direkt über Apple. Nach Abschluss des Abonnements erhält man einen Gutscheincode per Mail, den man dann in der Apple-TV-App einlösen und mit seiner Apple-ID verknüpfen kann.

Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr rechtzeitig kündigt, wenn ihr die beiden Dienste nur während der zwölf vergünstigten Monate nutzen wollt. Dies muss separat für Apple TV und für Sky Wow geschehen.