Lyd für Sonos jetzt auch fürs iPad optimiert

Die App Lyd für Sonos ist jetzt auch für das iPad optimiert. Bislang mussten sich Nutzer, die den alternativen Sonos-Controller auf ihrem Apple-Tablet verwenden wollten, mit einer vergrößerten iPhone-Darstellung zufriedengeben. Jetzt ist die App in vollem Umfang für das iPad optimiert und macht sinnvoll Gebrauch von dem zusätzlichen Bildschirmplatz. Dabei werden auch die Multitasking-Funktionen von iPadOS unterstützt.

Lyd für Sonos dürfte besonders davon profitiert haben, dass Sonos seine eigene App bei der Umstellung vor zwei Jahren so vermurkst hat, dass sich zahlreiche Besitzer von Lautsprechern des Herstellers nach Alternativen umgesehen haben.

Die von deutschen Entwicklern betreute App war ursprünglich als Sonos-Controller für die Apple Watch gestartet, weil Sonos selbst diese Option nicht anbietet. Später kam dann die Optimierung für das iPhone und jetzt auch eine eigenständige Umsetzung für das iPad dazu.

Besser als das Original

Lyd für Sonos erlaubt es auch, die aktuelle Wiedergabe vom Sperrbildschirm aus zu steuern. Auch dies ist eine Funktion, die mit der Original-App des Herstellers nicht zur Verfügung steht. Unterm Strich beschreibt der Slogan der Lyd-Entwickler die Situation ganz treffend: „Die offizielle Sonos-App ist super zum Durchstöbern von Musik. Lyd ist für die sofortige Steuerung entwickelt – wann und wo du sie brauchst“.

Wobei Lyd auch Fortschritte macht, wenn es um die Suche und Auswahl von Musik geht. Die Entwickler haben bereits in der vergangenen Woche den Leistungsumfang der App erweitert und die Möglichkeit ergänzt, mithilfe der App auf lokale Musiksammlungen über NAS- oder SMB-Freigaben zuzugreifen. Damit lassen sich inzwischen auch Inhalte aus der eigenen Musiksammlung über Lyd wiedergeben. Zudem sollen Verbesserungen bei der Filterung der Ergebnisse die integrierte Suchfunktion beschleunigen.

Vollversion als Einmalkauf

Lyd lässt sich nach dem Download 14 Tage lang kostenlos testen. Die Vollversion kann zum Festpreis von 7,99 Euro freigeschaltet werden.