Sky-Nutzer aufgepasst: Multiscreen-Gebühr wird automatisch abgebucht

Vor zwei Monaten haben wir darüber berichtet, dass der Pay-TV-Sender zahlende Abonnenten mit Mahnbriefen drangsaliert, in denen unterstellt wird, dass man bei der Nutzung gegen die Geschäftsbedingungen verstoße. Hintergrund war die sogenannte „Multiscreen-Option“ des Anbieters, die man zwingend zusätzlich buchen muss, um Sky auch auf mobilen Geräten und zusätzlichen Fernsehern zu verwenden.

Ein Problem war allerdings schon bei der ersten Mahnwelle, dass sich ein großer Teil der angeschriebenen Nutzer keines Verstoßes bewusst war. Jetzt geht Sky noch einen Schritt weiter und bucht die zusätzlichen Kosten für Multiscreen automatisch ab – und zwar auch bei Nutzern, die beteuern, dass sie keinerlei zusätzliche Geräte verwenden.

Schreiben wie der oben abgebildete Brief erreichen seit Monatsbeginn zahlreiche Sky-Kunden und der Anbieter macht mit seiner Drohung, die zusätzlichen Multiscreen-Gebühren automatisch einzuziehen, offenbar ernst. Erste Nutzer melden bereits, dass Sky automatisch 15 Euro zusätzlich abgebucht hat, obwohl bei ihnen keinerlei Multiscreen-Nutzung vorliegt.

Das Vorgehen des Senders dürfte auch von juristischer Seite her interessant sein. Sky gewährt den angeschriebenen Nutzern eine Frist von lediglich drei Tagen ab Versanddatum des Briefes Zeit, um der als „Erweiterungsangebot“ klassifizierten Zwangszahlung zu widersprechen. Und dies obwohl dem Sender bewusst sein muss, dass sein Verfahren zur Ermittlung der nicht autorisierten Multiscreen-Nutzung definitiv fehlerbehaftet ist.

Auf Support-Aussagen ist kein Verlass

Dem Hinweis, man könne sich bei Fragen per Chat oder telefonisch an Sky wenden, darf man laut Nutzerberichten keinesfalls zu viel Gewicht beimessen. Der Sky-Support wimmelt die Kunden offenbar mit Standardaussagen ab und lässt beispielsweise verlauten, es habe ein technisches Problem gegeben, das mittlerweile gelöst sei, oder man soll sich keine Sorgen machen, mit dem Konto sei alles okay. Berichten im Support-Forum von Sky zufolge wurden die zusätzlichen Gebühren ungeachtet dessen mit der Juli-Abrechnung automatisch abgebucht.

Falls ihr ein Sky-Abo laufen und in letzter Zeit solche Schreiben erhalten habt, solltet ihr unbedingt die nächsten Abbuchungen des Senders im Auge behalten. Sky scheint gerade stark daran interessiert, während der Bundesliga-Pause zusätzliche Einnahmequellen aufzutun.