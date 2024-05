Sky verschickt Multiscreen-Mahnungen und droht mit Zusatzgebühr

Vor ein paar Wochen haben wir bereits darüber informiert, dass Sky die Zügel rund um seine Multiscreen-Option anzieht. Unter anderem hatte dies zur Folge, dass zahlende Nutzer die Inhalte ohne Zuzahlung nicht mehr über Apple TV sehen konnten. Stattdessen wurde lediglich eine Fehlermeldung anzeigt, die etwas irreführend formuliert war, aber wohl eine fehlende Buchung derMultiscreen-Option von Sky Q zum Anlass hatte.

Auch korrekte Nutzer werden angemahnt

Mittlerweile scheint Sky hier aber auch verstärkt zusätzlich auch zu prüfen, ob eine vorhandene Buchung der Multiscreen-Option auch regelkonform genutzt wird. Ist der Pay-TV-Anbieter der Meinung, dass dies nicht der Fall ist, so erhalten die betreffenden Kunden ein Mahnschreiben mit Hinweis auf die offenbar nicht AGB-konforme Nutzung der Geräte. Sky droht in diesem Schreiben an, dass man sich das Recht vorbehalte, die weitere Nutzung von einer zusätzlichen Abogebühr von monatlich 15 Euro abhängig zu machen.

Auf welche Weise Sky diese Überprüfung durchführt, ist nicht bekannt. Man darf aber annehmen, dass es hier um einen Abgleich der verwendete IP-Adressen geht. Während solche Drohbriefe im Zusammenhang mit geteilten Accounts über mehrere Haushalte hinweg durchaus nachvollziehbar sind, zeigen sich hier aber auch zahlreiche Sky-Kunden betroffen, die sich keiner Verstöße gegen die Multiscreen-Richtlinien bewusst sind.

Sky-Support hilft nicht weiter

In den Community-Foren von Sky wird das Thema bereits heftig diskutiert. Eine generelle Lösung hat sich bislang jedoch nicht herauskristallisiert. Teilweise scheinen zwar Sky-Abonnenten betroffen, die innerhalb ihres Haushalts unterschiedliche Netzwerknamen verwenden, beim größten Teil der betroffenen ist dies jedoch nicht der Fall.

Der Support von Sky scheint hier auch keine große Hilfe zu sein. Vielmehr streuen die Mitarbeiter mit zum Teil vagen Theorien zusätzliche Verunsicherung. Ein Nutzer berichtet, dass man ihm gesagt habe, dass die von seinem Provider regelmäßig geänderte dynamische IP-Adresse die Ursache sei, er müsse zwingend eine statische IP-Adresse verwenden – was schlichtweg Quatsch und in vielen Verträgen gar nicht möglich ist.