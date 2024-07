Sky: Zusatzgebühren fallen nur bei tatsächlicher Multiscreen-Nutzung an

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat uns auf unsere Berichte zu den zusätzlichen Multiscreen-Gebühren hin kontaktiert und mit einer Stellungnahme versorgt. Dem Sender ist es wichtig zu betonen, dass hier keinesfalls pauschal alle Kunden betroffen sind, sondern man die Schreiben gezielt an jene Abonnenten gerichtet habe, die einer Überprüfung zufolge ihren Sky-Zugang außerhalb des Haushalts und damit nicht vertragskonform nutzen.

Sky widerspricht dabei auch den von betroffenen Nutzern zitierten Support-Aussagen, dass hier aufgrund eines technischen Problems auch solche Abonnenten angeschrieben wurden, die nicht gegen die Vertragsbedingungen verstoßen hätten.

Dies steht den uns vorliegenden Berichten ebenso wie den Aussagen verschiedener Benutzer in den Supportforen von Sky entgegen. Darauf angesprochen hat ein Sky-Sprecher betont, dass dem Unternehmen stets daran gelegen sei, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden. In jedem Fall sollten betroffene Nutzer wie in der Grafik beschrieben sicherstellen, dass die ihr Sky-Abonnement den Regeln entsprechend verwenden.

Hier die Stellungnahme von Sky im Wortlaut: