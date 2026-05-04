Neus Sender-Design ab morgen
Sky Deutschland: Neuer Auftritt, neu strukturiertes Filmangebot
Der Pay-TV-Sender Sky ordnet sein Filmangebot neu und passt die Struktur seiner Cinema-Sender an. Ab dem 19. Mai sollen zwei Kanäle unter neuen Namen auftreten, um ihre Inhalte klarer einzuordnen. Bereits ab morgen soll zudem ein überarbeitetes Erscheinungsbild für alle Sender eingeführt werden.
Die Anpassungen erfolgen in einer Phase, in der Sky sein Angebot insgesamt neu ausrichtet. Erst im April hatte der Anbieter ein Kombi-Paket vorgestellt, das Inhalte von Netflix und Paramount+ integriert und gleichzeitig eigene Serien sowie ausgewählte HBO-Produktionen bündelt. Die jetzt angekündigten Änderungen betreffen vor allem die interne Organisation des Filmangebots.
Neue Sendernamen für klarere Zuordnung
Im Zuge der Umstellung wird „Sky Cinema Highlights“ künftig unter dem Namen „Sky Cinema Blockbuster“ geführt. Der Sender soll sich auf bekannte Kinofilme, erfolgreiche Reihen und häufig nachgefragte Titel konzentrieren. „Sky Cinema Family“ wird in „Sky Cinema Feelgood“ umbenannt und richtet sich stärker auf Komödien, Familienfilme und emotionale Stoffe aus.
Die übrigen Kanäle bleiben unverändert bestehen. Dazu zählen „Sky Cinema Premiere“ mit aktuellen Filmstarts sowie „Sky Cinema Action“ und „Sky Cinema Classics“, die weiterhin auf ihre bisherigen Genres fokussiert bleiben. Durch die neue Benennung soll die thematische Ausrichtung der einzelnen Sender schneller erkennbar sein.
Überarbeitetes Design und unveränderte Verfügbarkeit
Parallel zur inhaltlichen Neuausrichtung führt Sky ein neues visuelles Konzept ein. Das Design orientiert sich am Markenauftritt des Unternehmens in Großbritannien und wird schrittweise auf alle Kanäle übertragen.
Die Cinema-Sender bleiben Bestandteil des bestehenden Filmangebots. Sie sind weiterhin sowohl über klassische Sky-Zugänge als auch im Streaming-Abo von WOW verfügbar.
Mit der Umstrukturierung reagiert Sky auf die geänderte Zusammenstellung von Inhalten im eigenen Angebot. Die stärkere inhaltliche Trennung der Kanäle soll es erleichtern, passende Filme schneller zu finden und die Navigation innerhalb des Programms zu vereinfachen.
Entwickler: Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG
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Dann haben sie ja wieder nen Grund, die Preise zu erhöhen..
Die sollen sich mal lieber um die Ton Asynchronität von Sky Stream kümmern
Das ist mir auch aufgefallen, aber das Problem lässt sich beheben wenn man auf Passthrough stellt.
Das regt mich so auf. Passtrough macht es minimal besser bei mir aber bei weitem nicht synchron!
Sky Cinema Feelgood, so ein bescheidener Name.
Wenn ich feelgood will, schaue ich kein Sky.
Sky hat mit Vodafone einige Sender aus dem Kabel geworfen und diese im Sky Q Receiver gegen Streams getauscht. Primär Sportsender.
Fällt auf Anhieb nicht auf aber es ist dann nicht mehr möglich zu pausieren oder Sendungen aufzunehmen.
Einfach mal wieder die Spielregeln heimlich verändert.
So ein verhalten nervt. Es wäre doch technisch alles möglich auch via Stream/IPTV ein re:live zu starten oder auch mal zu pausieren.
Dann wäre die Umstellung nur halb so wild.
Die +24 Sender gibt es doch schon lange nicht mehr? (Evtl. noch bei Kabel?)
Was auch geil ist:
Es gibt das normale Abo und Wow Premium.
Und Premium bedeutet dann unter anderem tatsächlich echtes Full HD, statt 720p.
XD
Das ist doch echt ein Witz…
Wie oft will Sky sich denn noch neu Erfinden? Das wird Nix mehr, egal was die versuchen. Ich verstehe ehe nicht wie man für so viel Müll so viel Geld bezahlen kann.