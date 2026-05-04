Sky Deutschland: Neuer Auftritt, neu strukturiertes Filmangebot

Der Pay-TV-Sender Sky ordnet sein Filmangebot neu und passt die Struktur seiner Cinema-Sender an. Ab dem 19. Mai sollen zwei Kanäle unter neuen Namen auftreten, um ihre Inhalte klarer einzuordnen. Bereits ab morgen soll zudem ein überarbeitetes Erscheinungsbild für alle Sender eingeführt werden.

Die Anpassungen erfolgen in einer Phase, in der Sky sein Angebot insgesamt neu ausrichtet. Erst im April hatte der Anbieter ein Kombi-Paket vorgestellt, das Inhalte von Netflix und Paramount+ integriert und gleichzeitig eigene Serien sowie ausgewählte HBO-Produktionen bündelt. Die jetzt angekündigten Änderungen betreffen vor allem die interne Organisation des Filmangebots.

Neue Sendernamen für klarere Zuordnung

Im Zuge der Umstellung wird „Sky Cinema Highlights“ künftig unter dem Namen „Sky Cinema Blockbuster“ geführt. Der Sender soll sich auf bekannte Kinofilme, erfolgreiche Reihen und häufig nachgefragte Titel konzentrieren. „Sky Cinema Family“ wird in „Sky Cinema Feelgood“ umbenannt und richtet sich stärker auf Komödien, Familienfilme und emotionale Stoffe aus.

Die übrigen Kanäle bleiben unverändert bestehen. Dazu zählen „Sky Cinema Premiere“ mit aktuellen Filmstarts sowie „Sky Cinema Action“ und „Sky Cinema Classics“, die weiterhin auf ihre bisherigen Genres fokussiert bleiben. Durch die neue Benennung soll die thematische Ausrichtung der einzelnen Sender schneller erkennbar sein.

Überarbeitetes Design und unveränderte Verfügbarkeit

Parallel zur inhaltlichen Neuausrichtung führt Sky ein neues visuelles Konzept ein. Das Design orientiert sich am Markenauftritt des Unternehmens in Großbritannien und wird schrittweise auf alle Kanäle übertragen.

Die Cinema-Sender bleiben Bestandteil des bestehenden Filmangebots. Sie sind weiterhin sowohl über klassische Sky-Zugänge als auch im Streaming-Abo von WOW verfügbar.

Mit der Umstrukturierung reagiert Sky auf die geänderte Zusammenstellung von Inhalten im eigenen Angebot. Die stärkere inhaltliche Trennung der Kanäle soll es erleichtern, passende Filme schneller zu finden und die Navigation innerhalb des Programms zu vereinfachen.

