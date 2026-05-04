HBO Max läuft nicht mehr auf alten Fire TV Sticks

HBO Max hat die Systemanforderungen für seine Fire-TV-App angehoben und damit zahlreiche ältere Amazon-Geräte ausgeschlossen. Wie AFTVnews berichtet, setzt die aktuelle Version der App auf Fire-TV-Geräten inzwischen mindestens Fire OS 6 voraus. Geräte, die weiterhin mit Fire OS 5 laufen, werden damit nicht mehr offiziell unterstützt.

Wenn der alte Stick nicht mehr funktioniert, muss wohl ein neuer her.

Betroffen sind vor allem ältere Fire-TV-Sticks und Fire-TV-Boxen, die noch immer in vielen Haushalten im Einsatz sein dürften. Dazu zählen unter anderem frühe Fire-TV-Generationen sowie der Fire TV Stick der zweiten Generation. Besonders ärgerlich: Einige dieser Modelle wurden über Jahre verkauft und dürften daher noch längst nicht aus allen Wohnzimmern verschwunden sein.

Für Nutzer zeigt sich die Änderung meist nicht als große Ankündigung, sondern ganz praktisch: Die HBO-Max-App lässt sich nicht mehr aktualisieren oder verschwindet aus der Liste der kompatiblen Anwendungen. Teilweise kann eine bereits installierte App noch starten, die zuverlässige Nutzung ist aber nicht mehr gewährleistet. HBO Max nennt in seinem Hilfebereich inzwischen ausdrücklich Fire OS 6 oder neuer beziehungsweise Vega OS 1 oder neuer als Voraussetzung für Fire-TV-Geräte.

Fire OS 5 bleibt auf alten Geräten hängen

Das Problem liegt weniger an einem einzelnen App-Update als an der Update-Politik älterer Fire-TV-Hardware. Amazon versorgt seine Geräte zwar über längere Zeit mit Sicherheits- und Systemupdates, große Versionssprünge auf neuere Fire-OS-Generationen sind bei älteren Modellen aber nicht üblich. Wer also ein Fire-TV-Gerät mit Fire OS 5 besitzt, kann in der Regel nicht einfach auf Fire OS 6 wechseln. Damit bleibt Betroffenen meist nur der Umweg über ein neueres Streaming-Gerät. Alternativ lässt sich HBO Max weiterhin über andere unterstützte Plattformen nutzen, etwa über aktuelle Smart-TVs, Apple TV, Spielkonsolen, mobile Geräte oder den Browser.

Auch AirPlay oder Chromecast können je nach vorhandener Hardware eine Lösung sein. Die Entscheidung passt zu einer Entwicklung, die sich bei Streamingdiensten schon länger beobachten lässt. Ältere Plattformen verlieren nach und nach die Unterstützung, weil neue App-Versionen höhere Anforderungen an Betriebssystem, Kopierschutz, Videowiedergabe und Sicherheitsfunktionen stellen. Für Nutzer funktionierender Hardware ist das dennoch unbefriedigend: Ein Streaming-Stick kann technisch noch einwandfrei arbeiten und trotzdem durch App-Anforderungen an Wert verlieren.



Wer prüfen möchte, ob sein Fire TV betroffen ist, findet die installierte Systemversion in den Einstellungen des Geräts. Dort lässt sich unter „Mein Fire TV“ und „Info“ nachsehen, welches Modell genutzt wird und welche Fire-OS-Version installiert ist. Steht dort Fire OS 5, sollte man nicht mehr mit einer langfristigen Unterstützung durch HBO Max rechnen.