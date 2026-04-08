Sky bündelt Netflix, Paramount+ und HBO-Inhalte für 15 Euro pro Monat

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat ein neues Kombi-Angebot gestartet, das mehrere Inhalte in einem Abonnement zusammenführt. Für monatlich 14,99 Euro erhalten Neukunden Zugriff auf Filme, Serien sowie integrierte Inhalte von Netflix und Paramount+. Der reduzierte Preis gilt für die ersten 24 Monate, anschließend steigt die monatliche Gebühr auf 40,50 Euro.

Dafür ist das Bundle dann auch monatlich kündbar.

Netflix, Paramount+ und HBO-Inhalte

Kern des Bundles ist das sogenannte Entertainment-Plus-Paket. Neben Sky-eigenen Produktionen umfasst dieses auch Serien aktueller HBO-Produktionen sowie Inhalte externer Streamingdienste. Während Netflix und Paramount+ als vollständige Dienste Bestandteil des Angebots sind, spricht Sky im Fall von HBO lediglich von Inhalten. Ein eigenständiges HBO-Abonnement ist nicht integriert. Stattdessen handelt es sich um ausgewählte Serien und Formate, für die Sky weiterhin bestehende Lizenzrechte besitzt und diese innerhalb des eigenen Angebots bereitstellt.

Das enthaltene Netflix-Abonnement entspricht der werbefinanzierten Standard-Variante und erlaubt paralleles Streaming auf zwei Geräten in Full-HD-Qualität. Optional können Nutzer gegen Aufpreis auf werbefreie Varianten mit höherer Auflösung wechseln.



Technisch ist für die Nutzung in vielen Fällen ein Sky-Q-Receiver oder eine Sky-Stream-Box erforderlich. Darüber erfolgt die Aktivierung der Dienste. Nach der Einrichtung lässt sich Netflix auch unabhängig davon über die eigene Anwendung nutzen.

Bundesliga am Freitag

Ein zentraler Bestandteil des Pakets bleibt der Fußball. Sky hat sich auch für die Saison 2026 und 2027 die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der Bundesliga gesichert. Diese sind im Entertainment-Paket enthalten und sollen weiterhin regelmäßig am Abend ausgestrahlt werden.

Neben den Live-Übertragungen setzt Sky auf bekannte Kommentatoren-Duos, die das Geschehen begleiten. So soll der Freitag als fester Termin im Spielplan etabliert und das Sportangebot enger mit dem Unterhaltungsbereich verzahnt werden.

Serienstarts und Filmneuheiten im Frühjahr

Parallel zum neuen Angebot baut Sky sein Programm mit neuen Inhalten aus. Im April starten mehrere Serien und Dokumentationen, darunter neue Staffeln bekannter Produktionen. Für den weiteren Jahresverlauf sind zusätzliche Veröffentlichungen angekündigt, etwa neue Episoden von „House of the Dragon“.

Auch im Filmbereich erweitert Sky sein Angebot um aktuelle Titel aus verschiedenen Genres. Ergänzt wird dies durch Eigenproduktionen und Reality-Formate. Die Inhalte stehen je nach Paket sowohl auf Abruf als auch im linearen Programm zur Verfügung.