Paket kombiniert mehrere Streamingdienste
Sky bündelt Netflix, Paramount+ und HBO-Inhalte für 15 Euro pro Monat
Der Pay-TV-Anbieter Sky hat ein neues Kombi-Angebot gestartet, das mehrere Inhalte in einem Abonnement zusammenführt. Für monatlich 14,99 Euro erhalten Neukunden Zugriff auf Filme, Serien sowie integrierte Inhalte von Netflix und Paramount+. Der reduzierte Preis gilt für die ersten 24 Monate, anschließend steigt die monatliche Gebühr auf 40,50 Euro.
Dafür ist das Bundle dann auch monatlich kündbar.
Netflix, Paramount+ und HBO-Inhalte
Kern des Bundles ist das sogenannte Entertainment-Plus-Paket. Neben Sky-eigenen Produktionen umfasst dieses auch Serien aktueller HBO-Produktionen sowie Inhalte externer Streamingdienste. Während Netflix und Paramount+ als vollständige Dienste Bestandteil des Angebots sind, spricht Sky im Fall von HBO lediglich von Inhalten. Ein eigenständiges HBO-Abonnement ist nicht integriert. Stattdessen handelt es sich um ausgewählte Serien und Formate, für die Sky weiterhin bestehende Lizenzrechte besitzt und diese innerhalb des eigenen Angebots bereitstellt.
Das enthaltene Netflix-Abonnement entspricht der werbefinanzierten Standard-Variante und erlaubt paralleles Streaming auf zwei Geräten in Full-HD-Qualität. Optional können Nutzer gegen Aufpreis auf werbefreie Varianten mit höherer Auflösung wechseln.
Technisch ist für die Nutzung in vielen Fällen ein Sky-Q-Receiver oder eine Sky-Stream-Box erforderlich. Darüber erfolgt die Aktivierung der Dienste. Nach der Einrichtung lässt sich Netflix auch unabhängig davon über die eigene Anwendung nutzen.
Bundesliga am Freitag
Ein zentraler Bestandteil des Pakets bleibt der Fußball. Sky hat sich auch für die Saison 2026 und 2027 die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der Bundesliga gesichert. Diese sind im Entertainment-Paket enthalten und sollen weiterhin regelmäßig am Abend ausgestrahlt werden.
Neben den Live-Übertragungen setzt Sky auf bekannte Kommentatoren-Duos, die das Geschehen begleiten. So soll der Freitag als fester Termin im Spielplan etabliert und das Sportangebot enger mit dem Unterhaltungsbereich verzahnt werden.
Serienstarts und Filmneuheiten im Frühjahr
Parallel zum neuen Angebot baut Sky sein Programm mit neuen Inhalten aus. Im April starten mehrere Serien und Dokumentationen, darunter neue Staffeln bekannter Produktionen. Für den weiteren Jahresverlauf sind zusätzliche Veröffentlichungen angekündigt, etwa neue Episoden von „House of the Dragon“.
Auch im Filmbereich erweitert Sky sein Angebot um aktuelle Titel aus verschiedenen Genres. Ergänzt wird dies durch Eigenproduktionen und Reality-Formate. Die Inhalte stehen je nach Paket sowohl auf Abruf als auch im linearen Programm zur Verfügung.
Streaming-Highlights: Im April starten, das ganze Jahr genießen
Große Unterhaltung garantiert: von Kult-Comedy à la „Die nackte Kanone“ über Serienhighlights wie „Euphoria“ (ab 13. April) und „House of the Dragon“ Staffel 3
(ab Juni) bis hin zu starken Dokus wie „Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool“ findet jeder das passende Highlight; und im April stehen noch viele Starts an.
Weitere Sky Highlights im April:
- „Tschernobyl – Chronik einer Katastrophe“ (15.4.)
- „The Long Walk: Todesmarsch“ (17.4.)
- „Der phönizische Meisterstreich“ (18.4.)
- „Diese Ochsenknechts“ Staffel 5 (21.4.)
- „Miniature Wife“ Staffel 1 (30.4.)
Sky Bashing in 3 – 2 – 1
Viel zu teuer, wen interessiert Fußball, wieso dedizierte Hardware…
Zufrieden?
Aber ein abo der andere Abos inkludiert? Nee lass mal lieber :D
Bash. Saftladen.
Sky ist halt auch scheisse, was solls? Die Pakete sind unübersichtlich, die Zwagshardware nervt, Apps mit komischen Namen die Monatelang nicht funktionieren… kein Künsigungsbutton… was noch?
Ich hätte Sky behalten, aber leider haben sie mir gekündigt. Die lassen keine Cam-Module mehr zu und ich konnte meinen Reciever nicht mehr verwenden. Jetzt habe ich 46 Euro im Monat für andere Streamingdienste frei :)
Gar nicht mal so interessant! ;-) Soll der Preis nach den 24 Monaten ein Witz sein, oder will man damit die ersten 24 Monate als super Angebot erscheinen lassen? Egal, auch mit diesem super Preisnachlass ist dieses Angebot, meiner Meinung nach, nicht besonders attraktiv.
Bei Sky musst du einfach nur kündigen und bekommst immer wieder ein gutes Angebot. Das geht seit vielen Jahren so. Wer voll zahlt ist selber schuld.
Nee. Offizielles Angebot im Account war grottig. Das über den Kundendienst 3€ billiger.
Hatte vor Jahren 39,99€ für ein dickes Paket incl. Netflix und Bundesliga gehabt. Mittlerweile bei rund 52€.
Vorgestern gekündigt.
Geht das langsam mal über only eine App oder muss man wieder die Hardware Box dafür haben?
Geht die ganze Zeit mit App .
Nutze es von Anfang an über den Apple TV .
Frankfaster, dann hast du entweder ein sehr altes Abo oder kein Sky, sondern wow tv. Für das o.g. Angebot musst du die Sky Stream Box nutzen, für günstige 20 EUR monatlich bekommst du eine zweite Box dazu oder kannst über die SkyQ-App auf AppleTV/SmartTV schauen.
Also soviel Intelligenz habe ich noch um ein Sky Abo von wow zu unterscheiden.
Vieleicht verstehe ich aber was falsch ?!
Ich nutze die Sky Q App auf dem Apple TV im Wohnzimmer , das selbe im Schlafzimmer und meine Tochter nutzt sie im ihrem Zimmer und auch alle gleichzeitig . Die Box liegt irgendwo im Schrank und wird gar nicht benutzt . Dazu noch Netflix Premium und Paramount mit Werbung . Fußball oder Sport brauche ich nicht . Mein Abo läuft schon etwas da gebe ich dir recht aber da ich mal gut verhandelt habe kann ich insgesamt über dem Preis auch nicht wirklich meckern . Das ist allerdings Ansichtssache. Hab mich seit 2 Jahren auch nicht mit den Preisen beschäftigt da es nicht teurer wurde, daher war mir anscheinend nicht bewusst das es nicht normal ist auf dem Apple TV zu schauen .
Beim aktuellen Angebot hast mehrere gleichzeitige Streams über diese Box oder Sky Q App, wenn du die Multiscreen Option für 20€ extra buchst. Ja, man kann nur die App nutzen, das muss es einem aber auch wert sein. Mag sein, dass du ein günstiges Altabi hast, das bringt allen anderen allerdings aktuell nichts.
Wie lange kann man eigentlich noch Paramount+ nutzen, wenn es man es bereits kostenfrei dabei hat(te)?
Mindestens bis zum Ende der aktuellen Vertragslaufzeit.
Sehe den Preisvorteil leider nicht. 4,99€ Netflix + 5,90€ Paramount macht 10,89€. Und jetzt soll ich noch 4€ für den Müll von Sky draufzahlen und ans Bein binden? Ohne HD? 4k? Ähm, wer ist denn sooo doof?
Hätte mal lieber DAZN sein sollen weil für den Betrag was die haben wollen habe ich das gekündigt.
DAZN nimmt den Betrag, frei nach Ike, für den Fussball Industrie Komplex.
Hatte vor ca. 5 Jahren komplettes Paket incl. Buli u. CL für 25 Euronen, dann kam der Preishammer für 40 oder so, seitdem bin ich raus. Das waren noch Zeiten …
Ich dachte die heißen WOW..
Wow ist das reine Streaming Angebot, ehemals Sky Ticket.
Bundesliga ist Freitag UND Samstag live. Daneben hat Sky die Rechte für die 2. Bundesliga
https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/dfl-medienrechte-vergabe-tv-partner-clubs-saison-25-26-28-29-29352