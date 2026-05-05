Roomba-Erfinder setzt auf plüschigen KI-Begleiter

Colin Angle, Mitgründer von iRobot und einer der Köpfe hinter dem Roomba-Saugroboter, arbeitet an einem neuen Haushaltsroboter. Sein Startup Familiar Machines & Magic hat mit „Familiar“ einen plüschigen KI-Begleiter vorgestellt, der nicht saugen, tragen oder kochen soll, sondern als soziale Präsenz im Zuhause gedacht ist – wie ein Haustier.



Wie The Verge berichtet, erinnert der Roboter äußerlich eher an ein kleines Fantasiewesen als an einen klassischen Roboter für Zuhause. Familiar ist ungefähr hundegroß, weich gepolstert und mit großen Augen ausgestattet. Statt als Sprachassistent à la Siri aufzutreten, soll der Roboter vor allem über Bewegungen, Geräusche und Körpersprache reagieren.

Roboter ohne Chatbot-Stimme

Der Roboter soll auch nicht sprechen können. Das Startup will damit vermeiden, dass der Roboter wie ein weiterer Chatbot im Haushalt wirkt. Statt Antworten zu geben oder Ratschläge zu erteilen, soll er Routinen erkennen, Nähe suchen und auf die Stimmung der Nutzer reagieren. Der Roboter soll seine Umgebung wahrnehmen und sich mit der Zeit an die Menschen im Haushalt anpassen.

Als mögliche Zielgruppen nennt das Unternehmen Familien, ältere Menschen und Nutzer, die sich etwas Gesellschaft wünschen. Genau hier wird das Konzept spannend, aber auch heikel: Ein Roboter, der Nähe simuliert und emotionale Signale aufgreift, berührt schnell Fragen nach Privatsphäre, Abhängigkeit und dem Umgang mit Einsamkeit. Ob ausgerechnet ein plüschiger KI-Begleiter, der ein wenig an eine Babyziege erinnert, diese Lücke schließen sollte, dürfte allerdings Geschmackssache sein.



Familiar leistet allen Altersgruppen Gesellschaft.

Colin Angle hat bereits mit dem Roomba gezeigt, dass Heimroboter im Alltag funktionieren können. Mit Familiar geht es nun jedoch nicht mehr um Hausarbeit, sondern um Beziehungen. Wann der Roboter tatsächlich erhältlich sein wird, ist noch offen. Der Start ist für das kommende Jahr vorgesehen, der Preis soll sich eher an den laufenden Kosten eines Haustiers orientieren.