Siri, Software, Stillstand: Apples KI-Bemühungen geraten ins Stocken

Apple gilt als Spezialist für Produkteinführungen, die der Konkurrenz zeitlich zwar häufig hinterher hinken, den Markt dann aber mit durchdachten, auf Hochglanz polierten und vor allem fertigen Produkten erobern. In Sachen Künstlicher Intelligenz sieht es aktuell jedoch ganz anders aus.

Während Wettbewerber wie Google, Microsoft oder OpenAI ihre KI-Systeme mit massiver Geschwindigkeit weiterentwickeln und um neue Funktionen ergänzen, kämpft Apple mit strukturellen und technischen Rückständen, internen Machtverschiebungen und strategischen Fehlentscheidungen. Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg in einer ausführlichen Analyse, die am Sonntag veröffentlicht wurde.

Uneinheitliche Strategie, hohe Erwartungen

Das Unternehmen hatte bereits 2018 mit der Verpflichtung von John Giannandrea, einem ehemaligen Google-Manager, einen Neuanfang in Sachen KI angekündigt. Doch die erhoffte Wende blieb aus. Eines der zentralen Probleme: Apple verfolgte zu lange eine fragmentierte KI-Strategie. Verschiedene Teams arbeiteten unabhängig voneinander an Funktionen für Fotos, Übersetzungen oder Siri. Die Idee, alle Aktivitäten unter einem Dach zu bündeln, blieb Stückwerk. Zwar kündigte Apple auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 neue KI-Funktionen an – etwa eine verbesserte Siri, individuelle „Genmojis“ oder Textzusammenfassungen – doch viele Features wurden verspätet oder in abgespeckter Form veröffentlicht.

Image Playground: Apples Bildgenerator scheitert an einem Eis mit mehreren Sorten

Ein besonders zähes Projekt ist die Neuauflage von Siri. Während Werbespots bereits mit der angeblich intelligenteren Version warben, erwiesen sich zentrale Funktionen wie kontextbezogene Antworten oder geräteübergreifende Steuerung als nicht einsatzbereit. Interne Tests zeigten, dass viele Anfragen nicht korrekt verarbeitet wurden. Die geplante Veröffentlichung wurde daraufhin mehrfach verschoben.

Hinzu kommt eine technische Doppellast: Die bestehende Siri-Infrastruktur basiert auf älterem Code, neue KI-Funktionen benötigen jedoch eine moderne Architektur. Der Spagat führt laut internen Quellen zu instabilen Systemen. Auch personelle Konsequenzen folgten: Siri und andere produktnahe KI-Projekte wurden Giannandrea entzogen. Stattdessen übernahm Mike Rockwell, bisher für das Mixed-Reality-Headset Vision Pro zuständig.

Apple ringt mit der eigenen KI-Zukunft

Trotz hoher Investitionen bleibt Apple im Vergleich zur Konkurrenz zurückhaltend bei der Nutzung von Nutzerdaten für das Training von KI-Modellen – aus Datenschutzgründen. Diese Haltung erschwert die Weiterentwicklung. Zugleich testet Apple intern eine neue Siri-Version, die vollständig auf einem großen Sprachmodell basiert.

Sobald es etwas komplexer wird, muss Siri auf ChatGPT ausweichen

Für die bevorstehende Entwicklerkonferenz im Juni plant Apple vor allem Verbesserungen bestehender Apple-Intelligence-Funktionen. Neue Angebote wie ein KI-gestützter Batteriemodus oder ein virtueller Gesundheitsassistent sollen hinzukommen. Umfangreiche Siri-Erweiterungen, insbesondere die bereits im vergangenen Jahr angekündigten Funktionen, werden dagegen voraussichtlich nicht noch einmal im Mittelpunkt stehen, bleiben aber weiterhin in der Entwicklung. Intern wird zudem über eine stärkere Trennung der Marken „Siri“ und „Apple Intelligence“ nachgedacht – auch als Reaktion auf das angekratzte Image der Sprachassistenz.

Künftig will Apple außerdem vermeiden, Funktionen lange vor ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit anzukündigen.