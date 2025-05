Spotify rudert bei Sichtbarkeit von Podcast-Aufrufen zurück

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat Anfang Mai angekündigt, bei Podcasts künftig die Zahl der Aufrufe öffentlich anzuzeigen. Ziel sei es laut Unternehmen gewesen, Hörerinnen und Hörern eine neue Orientierung zu bieten: Beliebte Episoden sollten auf einen Blick erkennbar sein. Vor allem kleinere Podcast-Produzenten zeigten sich jedoch wenig begeistert von der neuen Transparenzoffensive.

Die Befürchtung: Geringe Abrufzahlen könnten potenzielle Hörer abschrecken, anstatt neue Zielgruppen zu gewinnen. Auch wurde kritisiert, dass die Zahlen nur einen Ausschnitt darstellen – denn viele Nutzer hören nicht über Spotify allein.

Podcast-Abrufe lassen sich schwer eindeutig bewerten. Anders als etwa bei YouTube zählen Downloads nicht automatisch als echte Wiedergaben. Auch in gängigen Podcast-Charts tauchen meist nur populäre Formate auf. Vor diesem Hintergrund empfanden viele Podcast-Mager die neue Regelung als eher hinderlich – zumal gerade in der Anfangsphase eines Projekts niedrigere Abrufzahlen üblich sind.

Nur noch Meilensteine statt exakter Zahlen

Nach anhaltender Kritik reagierte Spotify nun mit einer Änderung: Künftig werden Abrufzahlen nur noch dann öffentlich sichtbar, wenn eine Episode die Marke von 50.000 Aufrufen überschreitet. Statt einer konkreten Zahl erscheint dann ein Hinweis wie „50K Plays“. Mit steigender Reichweite werden auch höhere Schwellen angezeigt – etwa bei 100.000 oder einer Million Aufrufe. Exakte Zahlen bleiben den Podcast-Produzenten vorbehalten und sind weiterhin in den jeweiligen Analyse-Tools von Spotify und der Plattform Megaphone einsehbar.

Zusätzlich kündigte Spotify an, weitere Kennzahlen bereitzustellen, die ein differenzierteres Bild der Hörerbindung erlauben. Dazu zählen etwa die „Consumption Hours“, also die durchschnittliche Hördauer. Monetäre Auswirkungen hat die Umstellung nicht: Für Werbepartner bleiben Streams – also Wiedergaben mit mindestens 60 Sekunden Laufzeit – die zentrale Währung.

Mit der Einführung der neuen Abrufzahlen will Spotify seinen Podcastern eine bessere Möglichkeit bieten, die Entwicklung ihrer Reichweite zu verfolgen – allerdings unter angepassten Bedingungen.