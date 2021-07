Mac-Software-Flatrate Setapp schnürt Homeoffice-Paket

Das Konzept der Setapp-Collections muss vielleicht kurz erklärt werden. Grundsätzlich lassen sich alle mittlerweile über 200 bei Setapp verfügbaren Mac-Anwendungen im Rahmen des Abos verwenden. Die sogenannten „Sammlungen“ sollen nur dabei unterstützen, schnell die wichtigsten und besten über Setapp verfügbaren Apps für bestimmte Zwecke zu finden. So gibt es dort auch Zusammenstellungen wie das „Setapp Starter Kit“ oder themenspezifische Pakete mit Titeln wie „Streaming and Gaming“, „Getting Things Done“ oder „Fix Common Mac Problems“.

Die neue „Yac Remote Work“-Kollektion umfasst insgesamt 15 Anwendungen, die allesamt im weitesten Sinn bei der Arbeit am Rechner zuhause unterstützen können: : Newton, Bartender, Meeter, Paste, Filepane, Be Focused, ToothFairy, BetterZip, Gifox, Yoink, Ohtipi, Serenity, Backtrack, Sip und Yac.

