Simsalabim Pierro: iPad-Magier zaubert jetzt mit Donald Duck

Manche Bekanntschaften begleiten uns länger, als man zunächst vermutet. Den Zauberkünstler Simon Pierro haben wir im Juni 2011 erstmals vorgestellt. Damals lieferte er mit seinem iPad eine ebenso unterhaltsame wie erstaunliche Vorschau auf die nächste iOS-Version. Seitdem haben uns seine digitalen Zaubertricks regelmäßig zum Schmunzeln gebracht. Nun hat es der 47-Jährige aus Waldbronn sogar nach Entenhausen geschafft.

Für eines der jüngsten Micky Maus-Hefte wurde Pierro kurzerhand zur Comicfigur umgestaltet. Mit orangefarbenem Schnabel und dem passenden Namen „Simsalabim Pierro“ steht er dort gemeinsam mit Donald Duck auf dem Titelbild. Auch im Inneren spielt der Zauberer eine tragende Rolle.

Donald Duck wird zum Zauberassistenten

Die Geschichte trägt den Titel „Der Zauberlehrling 2.0“ und greift Pierros bekannte Bühnenshow auf. Der Magier sucht Unterstützung für seine Auftritte und stellt ausgerechnet Donald Duck als Assistenten ein. Der neue Mitarbeiter hält sich allerdings nicht lange an die Spielregeln. Als Donald beginnt, selbst mit den Zauberkräften zu experimentieren, entwickelt sich die Vorstellung anders als vorgesehen.

Die gezeichneten Kunststücke sind dabei keine Erfindung der Comic-Autoren. Pierro zufolge stammen sämtliche Tricks aus seinem tatsächlichen Bühnenprogramm. Dazu gehört auch das Kunststück, bei dem ein Tennisball aus dem iPad hervorgeholt wird.

Wer Pierro schon länger verfolgt, dürfte solche Einlagen kennen. Bereits 2012 präsentierten wir mehrere seiner Videos. Später kombinierte er seine digitale Zauberei unter anderem mit Angry Birds und demonstrierte, wie sich virtuelle und reale Gegenstände scheinbar mühelos miteinander verbinden lassen.

Ein Kindheitstraum mit Entenschnabel

Wie der SWR berichtet, erfüllt sich Pierro mit seinem Comicauftritt einen lang gehegten Wunsch. Der Magier liest und sammelt die Micky Maus-Hefte bereits seit seiner Kindheit. Dass er eines Tages selbst darin auftreten würde, hielt er lange für undenkbar.

Die Idee entstand vor einigen Jahren im Umfeld seiner Auftritte für Unternehmen, zu deren Kunden auch Disney gehörte.

Wer den Magier lieber ohne Schnabel erleben möchte, kann sich noch einmal seinen Auftritt bei „Verstehen Sie Spaß?“ aus dem Jahr 2011 anschauen. Schon damals verblüffte Pierro das Fernsehpublikum mit seinen iPad-Zaubertricks und zeigte, dass Apples Tablet weit mehr kann, als Apps und Webseiten darzustellen.