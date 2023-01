SimCity 4: 20 Jahre alt. Optimiert für Apple-Chips. Im Mac App Store.

Läuft es mal zu rund in der eigenen Stadt, bietet SimCity 4 Bonuskatastrophen wie etwa einen UFO-Angriff oder eine Autosaurus-Verwüstung an, die wieder etwas Leben in die Bude bringen und euch prüfen lassen, wie gut Rettungsdienste und Notfall-Infrastruktur wirklich aufgestellt waren.

Acht Jahre nach ihrem Debüt in Apple Software-Kaufhaus ist die Aufbausimulation SimCity 4 jetzt für aktuelle Macs mit Apple-Prozessoren optimiert worden und steht in Version 1.2.2 zum Download im Mac App Store bereit.

