Silicio: Ein hervorragender Mini-Player für Spotify und Apple Music

Mit der Mac-App Silicio holt ihr euch einen hervorragenden Mini-Player auf den Mac, der neben iTunes bzw. der Musik-App unter macOS Catalina auch mit Spotify und Vox klar kommt. Fünf Jahre nach seinem Start liegt Silicio in Version 3.0 vor. Mit der runden Versionsnummer hat der Entwickler seiner App ein zweites, alternatives Erscheinungsbild für den Mini-Player spendiert.

Silico bietet sich für Abonnenten von Spotify und Apple Music ebenso an wie für Nutzer, die auf eine eigene Musiksammlung schwören. Das kleine Player-Fenster lässt sich vielseitig konfigurieren und sticht somit die Standard-Apps um Längen aus. Beispielsweise kann man die Größe anpassen, dafür sorgen, dass das Fenster inklusive Bedienelemente immer zuoberst und wenn gewünscht auch stets an der gleichen Position angezeigt wird.

Wer mehr aus der App herausholen will, kann diverse Funktionen auch per Tastenkürzel steuern, dazu zählt die Möglichkeit, Musik aus iTunes bzw. Apple Music mit „gefällt mir“ bzw. „gefällt mir nicht“ zu bewerten. Auch könnt ihr gezielt festlegen, ob und für welche Apps Song-Benachrichtigungen in der Mitteilungszentrale angezeigt werden sollen.

Silicio steht als kostenloser Download im Mac App Store bereit.