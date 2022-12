Signal-Storys auf dem Desktop verfügbar

Wie auf Mobilgeräten ist es auch in der Signal-App für den Desktop möglich, die neue Funktion vollständig auszublenden. Wer auf dergleichen verzichten und Signal weiterhin als eher klassischen Messenger verwenden will, klickt im Storys-Bereich auf die drei Einstellungspunkte. Hier lässt sich die Funktion dann vollständig deaktivieren.

Die Signal-Storys sind wie alle sonstigen mit der Messenger-App mit anderen Nutzern ausgetauschten Inhalte Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Zudem kann man für jede Story separat festlegen, ob man diese mit all seinen Signal-Verbindungen oder nur ausgewählten Personen oder Gruppen teilen will.

