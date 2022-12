Kalender-Abos: Zertifikatsfehler sorgt für irritierende Fehlermeldungen

Am besten prüft ihr also die bei euch noch im Kalender aktiven Abos, vielleicht schadet es ohnehin nicht, hier mal wieder Ordnung zu machen. Ausführliche Anleitungen zum Verwalten der Kalender-Abos auf iOS-Geräten und über iCloud hat Apple in diesen Support-Dokumenten veröffentlicht:

Dergleichen passiert durchaus auch größeren Unternehmen mal, selbst Apple und Microsoft blieben von derartigen Pannen in der Vergangenheit nicht verschont. Allerdings wird ein solcher Fehler in der Regel dann auch umgehend behoben. Bei calovo scheint allerdings derzeit generell etwas im Argen zu liegen, denn auch die Impressum des Anbieters angegebene Telefonnummer ist laut Ansage nicht mehr vergeben.

Seit heute sehen sich Nutzer dieser Dienste allerdings mit Fehlermeldungen konfrontiert, die sich zum Teil kryptisch lesen und aufgrund der Tatsache, dass sie auch in anderen Anwendungen angezeigt werden, nicht zwingend gleich mit dem Kalender in Zusammenhang gebracht werden. Doch liegt die Ursache darin, dass ein von calovo verwendetes Zertifikat nur bis gestern gültig war und die Sicherheitsrichtlinien dafür sorgen, dass den damit verbunden, online bezogenen Inhalten symstemseitig nicht mehr vertraut wird.

