Sicherheits-Checker „Skint“ und „SilentKnight“ müssen aktualisiert werden

Wenn Howard Oakley nicht gerade kunsthistorische Blog-Einträge verfasst, beschäftigt sich der Entwickler auf seiner Webseite The Eclectic Light Company intensiv mit den Sicherheitsfunktionen von macOS. Der Entwickler bietet begleitend auch 44 verschiedene Mac-Anwendungen rund um diesen Themenbereich an. Zu den bekannteren Anwendungen von Oakley zählen die Menüleisten-App Skint und das Mini-Programm SilentKnight.

„Skint“ überwacht zentrale Sicherheitsfunktionen von macOS mitsamt der zugehörigen Einstellungen, dazu zählen Apples Systemintegritätsschutz (SIP), das signierte Systemvolume (SSV), der macOS Gatekeeper und allgemeine Sicherheitsupdates. „SilentKnight“ kontrolliert, ob alle Sicherheitsfunktionen auf dem aktuellen Stand sind und hat hier vor allem jene Aktualisierungen im Auge, die vom Nutzer unbemerkt im Hintergrund laufen.

macOS Sequoia protokolliert Sicherheitsupdates anders

Bei macOS Sequoia hat Apple im Hintergrund allerdings eine Reihe von Änderungen vorgenommen. In der Folge werden die Versionsnummern dieser Updates nicht mehr wie bislang dokumentiert. Apple hat die Vorgehensweise hier umgestellt, bislang jedoch auf eine Dokumentation verzichtet. In der Folge musste sich Oakley ein wenig als Forscher betätigen, bevor er seine Apps entsprechend aktualisieren und so deren Funktion wiederherstellen konnte.

Wer tiefer in die Materie eintauchen will, kann sich diesen Blog-Eintrag des Entwicklers zu Gemüte führen. Ansonsten genügt es, wenn ihr darauf achtet, dass ihr die Apps von Oakley in der neuesten Version verwendet, sofern diese auf eurem Mac installiert sind. Andernfalls kommt es zu Fehlinformationen, wenn man damit den Stand der Sicherheitsupdates von macOS überprüft.

Sicherheits-Tools für erfahrene Nutzer

Die mithilfe der genannten Programme möglichen Sicherheits-Checks sind vor allem für Nutzer interessant, die öfter mal mit experimenteller Software agieren und hier und da auch die Standard-Einstellungen des Apple-Betriebssystems verändern. Nicht ausgeführte Sicherheitsupdates können zudem ein Hinweis darauf sein, dass die von Apple vorgesehenen Update-Automatismen durch Schadsoftware oder zumindest zweifelhaft programmierte Apps verändert wurden.