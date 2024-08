Amazon VISA: Das kann die neue Kreditkarte von Amazon

Amazon und die Santander-Gruppe haben heute die Einführung der neuen Amazon Visa Kreditkarte in Deutschland bekannt gegeben. Diese Karte wird ohne Jahresgebühr angeboten und wird eigenständig, also ohne begleitendes Bankkonto angeboten. Damit bietet der Onlinehändler endlich einen Nachfolger zur Anfang des Jahres eingestellten LBB-VISA, die in Kooperation mit der Landesbank Berlin (LBB) angeboten wurde.

Gebührenfrei und flexibel einsetzbar

Auch die neue Kreditkarte lockt wieder mit integrierten Bonus-Angeboten: Kunden haben die Möglichkeit, mit jedem Einkauf Punkte zu sammeln, die dann für zukünftige Einkäufe bei Amazon.de eingelöst werden können. Dabei gilt grundsätzlich:

Keine Jahresgebühr

1 % zurück in Punkten bei Amazon.de

0,5 % auf andere Einkäufe

Bis zu 25 Euro Startgutschrift

2.000 € Kreditkartenlimit

Flexible Rückzahlung über Zinia

Für Prime-Mitglieder gibt es zusätzliche Vorteile: An ausgewählten Tagen, wie dem Prime Day, erhalten sie 2 Prozent der Ausgaben bei Amazon.de zurück. Neukunden können zudem eine Startgutschrift von bis zu 15 Euro erhalten, während ehemalige Besitzer der alten Amazon-Kreditkarte bis zu 25 Euro gutgeschrieben bekommen.

Die Verwaltung und Einlösung der Punkte erfolgt einfach über die Amazon Visa-App. Zinia, die Finanzierungsplattform von Santander, ermöglicht den Nutzern zudem bei Käufen ab 100 Euro zwischen Voll- und Teilzahlung zu wählen und Rückzahlungen so flexibel zu gestalten.

2 % zurück für Prime-Mitglieder während Shopping-Events

Käufe ab 100 Euro per Voll- und Teilzahlung

Einfache Verwaltung über die Amazon Visa-App

Einführung in den kommenden Wochen

Die Amazon Visa Kreditkarte wird in den kommenden Wochen stufenweise eingeführt. Interessierte Nutzer können sich auf der Amazon-Webseite amazon.de/visa informieren und die Karte dort auch schon beantragen. Zur Verwaltung setzt Amazon auf die neue Amazon VISA-App.

Produkthinweis Amazon Visa Kreditkarte