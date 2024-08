SwitchBot kündigt neue Sicherheitskamera für Außenbereiche an

SwitchBot baut sein Portfolio an Smarthome-Geräten weiter aus. Der Anbieter hat die baldige Markteinführung seiner Outdoor Spotlight Cam 2K angekündigt. Die für den Einsatz in Außenbereichen konzipierte Kamera kann auf Bewegungen reagieren und verfügt über eine Zwei-Wege-Sprechfunktion sowie eine integrierte Alarmsirene.

SwitchBot hebt im Rahmen der Ankündigung vor allem das integrierte 3-Megapixel-Objektiv hervor. Bei Dunkelheit sollen ein eingebauter Scheinwerfer sowie eine Infrarot-Nachtsichtfunktion für eine ansprechende Bildqualität sorgen.

Die Alarmfunktionen der Outdoor Spotlight Cam 2K basieren auf der integrierten Funktion zur Bewegungserkennung, die SwitchBot zufolge durch künstliche Intelligenz unterstützt wird, um Personen besser zu erkennen und unnötige Alarmauslösungen zu vermeiden. Zudem sind die Erkennungsbereiche definierbar und können beispielsweise nur auf Einfahrten und Haustüren begrenzt werden.

SD-Karte als lokaler Datenspeicher

Eine Zwei-Wege-Sprechfunktion erlaubt es, mithilfe der SwitchBot-App auch aus der Ferne mit von der Kamera erfassten Personen zu kommunizieren. Im Alarmfall kann die Kamera einen Alarm mit 106 dB Lautstärke aktivieren. Die Sirene wird auch bei Manipulationsversuchen an der Kamera ausgelöst.

Die SwitchBot Outdoor Spotlight Cam 2K unterstützt die lokale Speicherung der Videoaufnahmen auf einer microSD-Karte mit maximal 256 GB Größe. Optional bietet der Hersteller auch ein Cloud-Speicher-Abo an, das sich zwei Wochen lang kostenlos testen lässt.

Optionales Solarpanel kann Akku laden

Für die Stromversorgung ist ein integrierter Akku zuständig, der bei durchschnittlicher Nutzung (bis zu zehn Zugriffe pro Tag) mit einer Ladung bis zu 180 Tage lang halten soll. Optional kann man die Kamera auch in Verbindung mit dem Mini-Solarpanel von SwitchBot betreiben, und so im besten Fall komplett auf das Aufladen an der Steckdose verzichten.

Die Kamera ist nach IP65 gegen Wasser geschützt und kann dem Hersteller zufolge bei Temperaturen zwischen -10 und 50 Grad Celsius verwendet werden. SwitchBot gibt den Verkaufspreis mit 99,99 Euro an, die Outdoor Spotlight Cam 2K soll sich in Kürze über die Webseite des Herstellers bestellen lassen.