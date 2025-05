ShutdownScheduler: Den Mac zeitbasiert ausschalten oder schlafen legen

Entwickler, die mal eben eine Anwendung schreiben, um ein persönliches Problem zu lösen, das Ergebnis dieser Anstrengungen mit der Allgemeinheit teilen, sind uns besonders sympathisch. Aus diesem Grund wollen wir heute auf die kleine Mac-App ShutdownScheduler hinweisen.

Zunächst zur Entstehungsgeschichte der App. Dem Entwickler zufolge ist die Idee dafür der Tatsache entsprungen, dass er seinen Mac auch zum Filmschauen auf Netflix oder YouTube verwendet, und wenn dies abends geschieht, nicht selten auch einfach einschläft. Durch das Einstellen eines entsprechenden Timers kann man dafür sorgen, dass der Mac nach Abschluss des Filmes oder einer Serienfolge automatisch ausgeht oder in den Ruhezustand fällt.

Als Menüleisten-App erfüllt ShutdownScheduler dann auch einzig und allein diesen Zweck. Ihr könnt per Mausklick auf das Symbol der Anwendung auswählen, ob ihr den Mac ausschalten oder nur in den Ruhezustand versetzen wollt, und eine Zeitspanne bis zum Start dieser Aktion eingeben.

Die verbleibende Restzeit wird anschließend als Countdown-Timer in der Menüleiste angezeigt und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, den Vorgang per Mausklick abzubrechen. Optional lassen sich die Funktionen der App auch per Tastenkürzel steuern.

ShutdownScheduler lässt sich kostenlos bei GitHub laden. Die Anwendung ist von Apple auf Schadsoftware überprüft und kann einfach in den Programme-Ordner gelegt und von dort aus ausgeführt werden.

Mac-Zeitsteuerung per Terminal-Befehl

Der Entwickler macht keinen Hehl daraus, dass die Funktionen seiner App auch mithilfe von macOS-Bordmitteln verfügbar sind. Dies ist allerdings mit deutlich weniger Komfort verbunden und setzt voraus, dass man das Terminal bedienen kann und die benötigten Befehle im Kopf hat.

Interessant ist diese Funktion aber allemal, denn man kann den Mac nicht nur zeitbasiert ausschalten, sondern auch zu einer gewünschten Zeit hochfahren lassen. Im Benutzerhandbuch der Terminal-App von macOS finden sich zwei Kapitel, n denen diese Optionen ausführlich erklärt werden: