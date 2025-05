Nomad bietet extradünnen USB-C-Ladestecker an

Nomad hat mit dem 40W Slim EU Power Adapter ein schlankes USB-C-Ladegerät für Eurosteckdosen im Programm. Das neue Zubehör ist in Deutschland jetzt auch über Amazon erhältlich.

Der Slim-Ladestecker von Nomad zielt insbesondere auf Besitzer eines MacBook Air oder eines iPads, die auch die Möglichkeit haben wollen, diese Geräte unterwegs mit Strom zu versorgen, ohne hierfür viel Ballast mitzuschleppen.

Anders als die meisten Ladestecker von anderen Herstellern setzt der neue 40-Watt-Adapter von Nomad auf eine sehr schlanke, dafür aber auf die Fläche gesehen größere Bauweise. Die geringe Gehäusehöhe von 15 Millimeter lässt sich dem Hersteller zufolge durch die genutzte Galliumnitrid-Technologie (GaN) realisieren. Die verbaute Elektronik ist dadurch nicht nur kompakter, sondern strahlt auch deutlich weniger Wärme ab, als es bei ihren Vorgängern der Fall war.

Von den Gesamtmaßen her erinnert der Stecker an Apples alte USB-Adapter. Die Abmessungen werden von Nomad mit 98 × 42 Millimetern angegeben. Mit seiner Ladeleistung von 40 Watt lassen sich über das MacBook Air hinaus in der Regel auch größere Notebooks von Apple betreiben. Preislich liegt der Slim-USB-C-Stecker von Nomad bei 24,99 Euro.

Alternativen oft günstiger oder mit mehr Leistung

Wenn man nicht auf den speziellen Formfaktor des neuen Nomad-Steckers fixiert ist, bieten zahlreiche Angebote entweder vergleichbare Leistung zu einem niedrigeren Preis oder mehr Leistung zum gleichen Preis.

Aktuell verkauft Amazon beispielsweise das Anker-Ladegerät 335 mit zwei Anschlüssen für USB-C und einer USB-A-Buchse im Blitzangebot für 25,99 Euro. Hier bekommt man nicht nur mehr Anschlüsse, sondern mit 67 Watt auch mehr Leistung und zudem noch ein USB-C-Kabel obendrauf.

Wenn es möglichst günstig sein soll, präsentiert sich das 47-Watt-Ladegerät von Anker als Option. Dieser ebenfalls sehr kompakte Ladestecker kostet heute nur 18,99 Euro und bietet statt einem gleich zwei USB-C-Anschlüsse an.

Unabhängig von diesen beiden Blitzangeboten bekommt man den Anker Nano II mit 65 Watt Gesamtleistung und zwei USB-C- sowie einem USB-A-Anschluss die meiste Zeit schon für 27,99 Euro.