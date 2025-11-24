eBay Live: Neues Live-Shopping-Format startet in Deutschland

eBay führt in Deutschland ein Livestream-Angebot ein, das klassische Produktpräsentationen und Auktionen in Echtzeit kombiniert. Das Format nennt sich „eBay Live“ und ergänzt den bisherigen Marktplatz um interaktive Einkaufsveranstaltungen.

Nutzer können über die App an Streams teilnehmen, Artikel ansehen, Fragen stellen und entweder sofort kaufen oder bieten. Technisch orientiert sich das Angebot den etablierten Livestream-Formaten aus den USA und Großbritannien, wo eBay bereits Erfahrungen gesammelt hat.

Die Einführung erfolgt in einer Phase, in der sich das Kerngeschäft des Unternehmens spürbar verändert. Der Handel mit gebrauchter Ware, lange ein prägendes Element der Plattform, spielt im Alltag vieler Nutzer nur noch eine geringe Rolle. Viele Aktivitäten haben sich in den vergangenen Jahren in Richtung Kleinanzeigen.de verschoben. Hier scheint eBay nun mit neuen Formen Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen, um wieder mehr Kunden auf die eigene Plattform zu ziehen.

Auftakt auf der Comic Con Stuttgart

Der offizielle Start von eBay Live findet am 29. November 2025 auf der Comic Con in Stuttgart statt. Dort richtet das Unternehmen mehrere Streams aus, in denen Händler ihre Sortimente präsentieren. Zu den ersten Anbietern gehört Crocus Cards, ein Fachhändler für Sammelkarten, der vor Ort eine kuratierte Auswahl zeigt. Erste Tests laufen bereits bei ausgewählten Verkäufern aus den Kategorien Sammeln und Seltenes sowie Kleidung und Accessoires.

Die Teilnahme an den Streams erfolgt direkt über die eBay-App. Nutzer können sich erinnern lassen, bestimmten Verkäufern folgen und an Auktionen teilnehmen. Wenn kurz vor Ablauf ein Gebot eingeht, verlängert sich die Laufzeit automatisch.

Händler im direkten Austausch mit Käufern

Für Händler bietet das Format eine Möglichkeit, Produkte im Gespräch zu zeigen und unmittelbare Rückmeldungen einzuholen. Präsentation, Verkauf und Kundeninteraktion finden im selben Ablauf statt. eBay verweist darauf, dass Livestreams Transparenz schaffen und Nähe vermitteln sollen. Ob das Angebot auf breitere Nutzergruppen übergreift, wird sich nach der offiziellen Einführung zeigen.