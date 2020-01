Shifu Plugo startet: Virtuelle iPad-Apps und echte Spielsteine

Nach Osmo und den Tinkerbots startet mit dem Plugo-System nun ein weiterer Versuch, reale und virtuelle Spielwelten zu verbinden. Das iPad-System des Spielwarenherstellers Shifu ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

Shifu setzt auf erweiterte Realität um das angebotene Lernspielzeug interessanter zu mache und verbindet haptische Gegenstände mit der Welt auf dem iPad-Bildschirm um so verschiedene Lerninhalte der MINT-Fächer zu vermittelt.

Derzeit umfasst Shifu Plugo drei interaktive Lernspielsets für Kinder ab fünf Jahren: Plugo Count, Plugo Link und Plugo Tunes. Deren Inhalte erklärt der Anbieter wie folgt:

Plugo Count

Plugo Count nimmt vor allem Kopfrechenfähigkeiten sowie analytisches Denken in Angriff. Zusätzlich zur Spielmatte sind ein Zählblock sowie verschiedene Spielsteine mit Zahlen und Rechenoperatoren enthalten. Animierte Charaktere stellen den Kindern mathematische Rätsel und Aufgaben, die an das Alter und den Fortschritt des Kindes angepasst sind. Um die Motivation der Kinder aufrecht zu erhalten, sind die Rechenaufgaben in verschiedene spannende Abenteuer, wie zum Beispiel eine Weltraummission, eingebunden. Die App umfasst fünf verschiedene Spielewelten mit über 250 Level für Plugo Count.

Auch in Plugo Link sehen sich Kinder mit verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert, die mithilfe der mitgelieferten Bausteine gelöst werden sollen. Die magnetischen Spielsteine müssen je nach Aufgabe zu verschiedenen Gebilden zusammengebaut werden, um verschiedene Levels zu meistern. Auch hier erhöhen animierte Charaktere und spannende Abenteuer die Motivation und unterstützen spielerisch den Lernprozess. Plugo Link fördert besonders räumliches und lösungsorientiertes Denken. Das Lernspiel beinhaltet ebenfalls fünf Spiele mit über 250 Level und der Schwierigkeitsgrad wird an das Alter der Kinder angepasst.

Ein magnetisches Keyboard wird auf die Spielmatte gestellt und die Kinder spielen nach, was auf dem Bildschirm gezeigt wird. Mithilfe von Farben, Figuren und über 50 Liedern werden spielerisch Noten, Akkorde und Melodien erlernt sowie Kreativität und musikalisches Verständnis gefördert. Zusätzlich können Kinder im Jam-Modus ihre eigenen Lieder komponieren.

Plugo im Video

Preise und Verfügbarkeit

Jedes Set beinhaltet eine Spielmatte sowie weiteres Zubehör, wie Spielsteine oder Bauklötzchen. Kinder lösen mit dem enthaltenen Zubehör auf der Spielmatte Rätsel und Probleme, die in der Plugo-App in verschiedene Geschichten und Abenteuer eingebunden sind. In der App können verschiedene Profile angelegt werden, um für jedes Kind das Alter und den entsprechenden Schwierigkeitsgrad der Aufgaben einzustellen.

Das interaktive Lernspielzeug von Shifu ist ab sofort bei Amazon und im deutschen Fachhandel verfügbar. Plugo Count, Plugo Link und Plugo Tunes sind jeweils mit einer UVP von 54,99 Euro ausgezeichnet. Plugo Count und Plugo Link sind zudem im Set erhältlich.

