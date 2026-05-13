Shelly Smart Control: KI soll Automationen einfacher machen

Shelly erweitert seine Smart-Control-App um zwei KI-Assistenten. Die beiden Agenten heißen SoFi und MitRa und sollen Nutzern dabei helfen, Geräte zu steuern, Automationen zu erstellen und den Energieverbrauch besser im Blick zu behalten. Die Funktionen befinden sich nach Angaben des Unternehmens noch in der Testphase, sind aber bereits in die Shelly Smart Control App integriert.

Die Shelly-KI-Assistenten sind über die Menüleiste abrufbar.

SoFi ist als direkter Chat-Assistent gedacht. Nutzer sollen per Texteingabe den Status ihrer Geräte abfragen, Systeme verwalten und neue Automatisierungen anlegen können. Statt sich durch Menüs und Szenen-Editoren zu klicken, könnte künftig also eine Anweisung wie „Schalte das Licht im Flur abends automatisch ein“ genügen.

MitRa soll einen Schritt weiter gehen und stärker als beratender Assistent arbeiten. Shelly beschreibt den Agenten als Werkzeug für komplexere Smart-Home-Szenarien, Verbrauchsanalysen und Empfehlungen. MitRa soll natürliche und auch weniger eindeutig formulierte Spracheingaben verstehen und daraus sinnvolle Automationen ableiten.

Mehr Komfort, aber noch kein Selbstläufer

Gerade bei Shelly-Geräten ist ein solcher Assistent naheliegend. Das Ökosystem richtet sich nicht nur an Nutzer, die eine Lampe per App schalten wollen, sondern häufig an Menschen, die Relais, Sensoren, Strommesser und Aktoren zu umfangreicheren Installationen kombinieren. Wir hatten zuletzt unter anderem über das Shelly Wall Display X2i und neue Gen3-Zwischenstecker berichtet.

Die KI-Assistenten sollen Empfehlungen geben, Automationen vorschlagen und bei der Fehlersuche helfen. Shelly betont allerdings, dass Nutzer Vorschläge prüfen und aktiv bestätigen müssen. Das ist sinnvoll, denn im Smart Home geht es nicht nur um Komfort, sondern auch um Schaltvorgänge, Energieverbrauch und im Zweifel sicherheitsrelevante Geräte.

Bereits beim ersten Start schlägt MitRa Automationen vor. Man kann sich auch inspirieren lassen.

Premium-Nutzer erhalten mehr Spielraum

Grundsätzlich sollen alle Nutzer Zugang zu den KI-Assistenten erhalten. Erweiterte Funktionen bleiben jedoch dem Premium-Angebot der Shelly Smart Control App vorbehalten. Dazu zählt Shelly unter anderem mehr tägliche KI-Interaktionen, detailliertere Ereignisprotokolle, automatische Erinnerungen, Fehlererkennung und monatliche Energieberichte per App und E-Mail. Die KI-Funktion ist aktuell zudem noch auf einige wenige Anfragen pro Tag limitiert.

Beim Datenschutz verweist Shelly auf eine DSGVO-konforme Umsetzung. Persönliche Daten sollen demnach nicht gespeichert oder verwertet werden, die Assistenten sollen mit anonymisierten Informationen arbeiten. Zudem kündigt das Unternehmen bereits einen dritten KI-Agenten an, zu dem später weitere Details folgen sollen.