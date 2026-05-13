Europaweite Bahnreisen: EU will Ticketbuchung vereinfachen

Die Europäische Kommission will Bahnreisen innerhalb Europas einfacher buchbar machen. Unter dem Motto „Eine Fahrt, ein Ticket, volle Rechte“ wurden neue Vorschriften vorgeschlagen, die vor allem grenzüberschreitende Reisen und Verbindungen mit mehreren Bahnunternehmen betreffen.

Das Ziel klingt nach etwas, das eigentlich längst selbstverständlich sein sollte: Reisende sollen Verbindungen verschiedener Anbieter auf einer Plattform finden, vergleichen und in einem einzigen Buchungsvorgang kaufen können. Das kann die Plattform eines Bahnunternehmens sein, aber auch ein unabhängiger Ticketanbieter.

Gerade bei internationalen Bahnreisen ist die Buchung bisher oft unnötig kompliziert. Wer mehrere Länder oder Betreiber kombiniert, landet schnell bei mehreren Tickets, unterschiedlichen Buchungssystemen und unklaren Zuständigkeiten. Dass digitale Reiseplanung hier zunehmend wichtiger wird, zeigte zuletzt auch der Blick auf Google Maps und den Verkauf von Bahn-Tickets. Google will seine Karten-App stärker für Bahnreisen öffnen und in ausgewählten Ländern Tickets direkt aus der Routenplanung heraus anbieten.

Mehr Rechte bei verpassten Anschlüssen

Ein zentraler Punkt des EU-Vorschlags betrifft die Fahrgastrechte. Wer künftig eine Reise mit mehreren Bahnunternehmen über ein einziges Ticket bucht, soll bei verpassten Anschlüssen besser geschützt sein. Vorgesehen sind unter anderem Unterstützung, alternative Beförderung, Erstattung und Entschädigung.

Damit würde ein Problem angegangen, das viele Reisende kennen: Sobald eine Verbindung aus mehreren separat gebuchten Abschnitten besteht, ist oft unklar, wer bei Verspätungen verantwortlich ist. Die EU will diese Lücke zumindest für Buchungen schließen, die als ein zusammenhängendes Ticket verkauft werden.

Die Buchung von Bahnreisen innerhalb Europas kann schnell zum Graus werden.

Neutrale Plattformen

Neue Vorgaben sind auch für Ticketplattformen geplant. Angebote sollen neutral dargestellt werden. Wo möglich, sollen Verbindungen zudem nach Treibhausgasemissionen sortiert werden können. Außerdem will die Kommission sicherstellen, dass Verkehrsunternehmen und Plattformen faire und diskriminierungsfreie Vereinbarungen miteinander schließen können.

Noch handelt es sich allerdings nicht um geltendes Recht. Die Vorschläge gehen nun an das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union. Erst danach entscheidet sich, welche Regeln tatsächlich kommen und ab wann sie für Bahnunternehmen, Plattformen und Reisende gelten.