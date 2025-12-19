Ergänzt Wall Display XL und X2
Shelly Wall Display X2i bringt das Smart-Home an die Wand
Mit dem Wall Display X2i erweitert der Smart-Home-Ausrüster Shelly sein Sortiment um ein weiteres, fest installiertes Bedienpanel, das klassische Lichtschalter ersetzen oder ergänzen kann.
Das Gerät besitzt ein knapp sieben Zoll großes Farb-Touchdisplay und richtet sich an Nutzer, die ihr vernetztes Zuhause direkt an der Wand steuern möchten. Entwickelt wurde das Panel für den Einbau in handelsübliche Unterputzdosen, wie sie in Wohnräumen für Lichtschalter üblich sind.
Bedienpanel mit Display, Sensoren und Relais
Das Wall Display X2i ergänzt die Modelle XL und X2 und verfügt über einen 6,95 Zoll großen Touchscreen, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden kann. Ein Quad Core Prozessor sorgt für kurze Reaktionszeiten beim Wechseln von Ansichten oder beim Auslösen von Aktionen. Zusätzlich sind mehrere Sensoren integriert, darunter ein Helligkeitssensor, ein Näherungssensor sowie ein Bewegungssensor. Diese erlauben es, Inhalte nur bei Bedarf anzuzeigen oder die Displayhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht anzupassen.
Zum Lieferumfang gehört ein Strommodul mit integriertem Relais, über das ein Stromkreis mit bis zu fünf Ampere geschaltet werden kann. Damit lassen sich etwa Leuchten direkt über das Display ein und ausschalten. Alternativ kann das Gerät auch über USB-C mit Strom versorgt werden, was den Einsatz ohne feste Verdrahtung ermöglicht.
Integration in bestehende Smart Home Systeme
Das Wall Display X2i ist auf die Nutzung innerhalb des Shelly Ökosystems ausgelegt, lässt sich aber auch in andere Umgebungen einbinden. Die Verbindung erfolgt über WLAN oder Bluetooth, unterstützt werden unter anderem MQTT und die Integration in Home Assistant. Eine dauerhafte Cloud-Anbindung ist für den Grundbetrieb nicht erforderlich.
Über das Display können Statusinformationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder der Stromverbrauch angezeigt werden, sofern entsprechende Shelly-Sensoren oder Messmodule im Einsatz sind. Besonders der Energiebereich richtet sich an Nutzer, die den Verbrauch einzelner Geräte im Blick behalten möchten. Ergänzend ist eine Audioausgabe möglich, etwa für Benachrichtigungen oder Musik, wenn Bluetooth oder Sonos Lautsprecher eingebunden sind. Das Shelly das Wall Display X2i kostet knapp 200 Euro.
Ich habe das kleine Shelly Walldisplay im Einsatz.
Das Dashboard aus HomeAssistant ist sehr vielseitig. Es werden je nach States von Entititäten /Tageszeiten oder Befehle an Siri unterschiedlichste Informationen angezeigt. Das kleine Display zwingt einen quasi dazu alles optional anzuzeigen.
Das hat auch was.
Mit der neuen HomeAssistant Version kann man es schneien lassen. Braucht kein Mensch. Aber natürlich schaltet man das ein. Und der Schnee ruckelt auch leicht. Das heißt der Shelly kommt da schon an die Grenzen.
Aber macht auch Spaß hier mit dem knappen Platz und wenig Power verschiedene Szenarien abzubilden.
Einfach so werde ich nicht tauschen. Aber, wenn der Kleine nicht mehr will, kommt sein großer Bruder an die Wand.
Autohelligkeit z.B. ist beim kleinen Display ziemlicher Mist. Das Funktioniert nicht wirklich gut.